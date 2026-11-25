Карта Ощадбанка в руке. Фото: Новини.LIVE

До 28 февраля 2027 года государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" гарантирует предоставление скидок украинским военнослужащим при покупке топлива. Предполагается, что до этого времени будет действовать специальное предложение на бензин, дизельное топливо и газ в сети автозаправочных комплексов ОККО при расчете картой этого банка.

О том, при каких условиях клиенты смогут получить скидки, рассказывают Новини.LIVE.

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Скидки для военных на топливо от Ощадбанка

Как отмечают в пресс-службе, расплачиваясь картой Ощадбанка, украинские защитники смогут получить скидки на бензин и дизельное топливо. Кроме того, для владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) предусмотрена скидка за каждый литр газа на ОККО.

Предлагаются следующие размеры скидок при использовании карты Ощадбанка на заправках ОККО:

9 грн/л — на линейку брендового топлива премиум-класса PULLS 100, PULLS 95 и PULLS Diesel;

8 грн/л — на бензин А-95 и дизельное топливо;

4 грн/л — на автогаз.

Также при оплате другой картой военнослужащие смогут получить:

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7 грн/л — на бензин PULLS 100 и PULLS 95;

6 грн/л — на бензин А-95 и PULLS Diesel;

5 грн/л — на дизельное топливо;

3 грн/л — на газ.

Кроме того, независимо от способа оплаты, защитники смогут получить скидки 30% на кофе и чай, 20% — в кафе и ресторане, и 10% — на товары в магазине.

"Акция проводится с целью предоставления дополнительной скидки на топливо пользователям приложения "Армия+", которые осуществляют оплату соответствующими картами банка", — говорится в сообщении.

Как получить скидку клиентам Ощадбанка

Правила предоставления скидок в течение периода действия акции предусматривают одновременное выполнение следующих условий:

Иметь карту (при отсутствии — оформить и активировать такую карту), выпущенную Ощадбанком, за исключением корпоративных платежных карт (бизнес-карт). Быть авторизованным в приложении "Армия+" и выбрать в сервисе "Плюсы" предложение от ОККО. Сгенерировать или обновить QR-код для получения скидки по выбранному предложению ОККО в сервисе "Плюсы" приложения "Армия+". Приобрести любое топливо из имеющегося ассортимента в месте проведения акции на любую сумму.

Тем, кто хочет воспользоваться преимуществами от государственного банка, необходимо сгенерировать QR-код в приложении "Армия+" и предъявить его на кассе перед оплатой. Один такой полученный код можно будет использовать до конца месяца, и только в следующем месяце потребуется сгенерировать новый.

При этом скидку можно будет получить как при оплате картой, так и наличными. При оплате картой Ощадбанка скидка будет больше.

Обычная скидка составляет 7 грн/л на бензин премиум, 6 грн/л на А-95, 5 грн/л на дизель и 3 грн/л на газ. С этой скидкой можно приобрести до 200 литров топлива в месяц.

Также ежемесячно скидки будут действовать на покупки общей стоимостью до 3 000 грн в кафе и ресторанах, и отдельно до 3 000 грн — в магазинах.

Срок действия акции: до 28 февраля 2027 года включительно или до исчерпания бюджета.

В банке рекомендуют проверить в описании предложения в приложении "Плюсы", какая из карт участвует в акции, и воспользоваться выгодным предложением.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке некоторые клиенты не могут разблокировать карты в рамках процедуры финансового мониторинга. Оказывается, что не во всех отделениях сотрудники могут принимать документы. Известно, почему отказывают в обслуживании и что говорят в банке.

Также Новини.LIVE писали о том, что клиенты Ощадбанка могут частично вернуть средства за оплату услуг. До конца этого года банк будет начислять кэшбэк за каждую покупку до 40% от суммы операции. Наибольший кэшбэк получат владельцы карт Mastercard World Elite.