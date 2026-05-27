Главная Финансы Новые доплаты для госслужащих в Украине: кто будет получать больше

Дата публикации 27 мая 2026 13:34
В Украине введут новые доплаты для госслужащих: кто сможет получить
Люди на работе в офисе, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют ввести дополнительные выплаты для государственных служащих и работников органов местного самоуправления, которые занимаются международными проектами, грантовыми программами и технической помощью. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет Верховной Рады, рекомендовав парламенту принять документ во втором чтении и в целом.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Детали инициативы

Речь идет о законопроекте №10284, целью которого является усиление участия государственных структур и общин в международных программах технической помощи и проектах трансграничного сотрудничества.

Как отметил председатель подкомитета по вопросам сотрудничества территориальных громад и регионов Александр Аликсийчук, после принятия документа в первом чтении 5 июня 2024 года к нему подали 82 поправки и предложения. Часть из них профильный подкомитет поддержал, другие — рекомендовал отклонить.

За что будут доплачивать госслужащим

Документ предусматривает создание дополнительных стимулов для специалистов, которые работают с международными грантами и программами в органах местного самоуправления.

Читайте также:

В частности, законопроект позволяет:

  • устанавливать доплаты должностным лицам за дополнительную нагрузку при сопровождении международных проектов и программ технической помощи;
  • привлекать к работе специалистов со знанием иностранных языков и навыками проектного менеджмента;
  • использовать для таких выплат средства международной технической помощи, грантов ЕС, а также финансирование от правительств и муниципалитетов других государств, кроме страны-агрессора.

По словам Александра Аликсийчука, принятие этого закона поможет громадам не только привлекать новых специалистов, но и сохранить кадры, которые уже имеют опыт работы с международными программами и грантовыми проектами.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать законопроект №10284 во втором чтении и окончательно принять его.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что оклады и премии госслужащим будут начислять по-новому. Правительство изменило механизм, согласно которому некоторые выплаты будут требовать отдельного согласования Кабинетом министров. В частности он касается органов общегосударственной юрисдикции и структур сферы безопасности и обороны.

Также Новини.LIVE писали, какую зарплату получают государственные служащие в Украине. Общая сумма включает оклад, надбавку за выслугу лет и за ранг госслужащего. Также в нее может входить месячная/квартальная премия в зависимости от личного вклада в совокупный результат работы государственного органа.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
