В Украине введут новые доплаты для госслужащих: кто сможет получить

В Украине планируют ввести дополнительные выплаты для государственных служащих и работников органов местного самоуправления, которые занимаются международными проектами, грантовыми программами и технической помощью. Соответствующий законопроект уже поддержал профильный комитет Верховной Рады, рекомендовав парламенту принять документ во втором чтении и в целом.

Детали инициативы

Речь идет о законопроекте №10284, целью которого является усиление участия государственных структур и общин в международных программах технической помощи и проектах трансграничного сотрудничества.

Как отметил председатель подкомитета по вопросам сотрудничества территориальных громад и регионов Александр Аликсийчук, после принятия документа в первом чтении 5 июня 2024 года к нему подали 82 поправки и предложения. Часть из них профильный подкомитет поддержал, другие — рекомендовал отклонить.

За что будут доплачивать госслужащим

Документ предусматривает создание дополнительных стимулов для специалистов, которые работают с международными грантами и программами в органах местного самоуправления.

В частности, законопроект позволяет:

устанавливать доплаты должностным лицам за дополнительную нагрузку при сопровождении международных проектов и программ технической помощи;

привлекать к работе специалистов со знанием иностранных языков и навыками проектного менеджмента;

использовать для таких выплат средства международной технической помощи, грантов ЕС, а также финансирование от правительств и муниципалитетов других государств, кроме страны-агрессора.

По словам Александра Аликсийчука, принятие этого закона поможет громадам не только привлекать новых специалистов, но и сохранить кадры, которые уже имеют опыт работы с международными программами и грантовыми проектами.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать законопроект №10284 во втором чтении и окончательно принять его.

