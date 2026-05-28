Зарплаты в Украине: кому обещают до 170 000 грн в мае

Зарплаты в Украине: кому обещают до 170 000 грн в мае

Дата публикации 28 мая 2026 14:30
Зарплата до 170 000 грн: ТОП-10 вакансий с самым высоким доходом в мае
Работники на предприятии, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Государственная служба занятости обнародовала список специалистов, которым работодатели готовы начислять максимальную заработную плату на украинском рынке труда во время военного положения. В частности, некоторые из работников могут гарантированно рассчитывать на средний доход в размере 170 000 грн ежемесячно в 2026 году.

Об этом говорится на официальном сайте Госзанятости, передают Новини.LIVE.

ТОП-10 вакансий с самыми высокими зарплатами

Как отмечается, специалисты Госслужбы занятости собрали данные из всех регионов на основе информации Единого портала вакансий, где размещены около 180 000 вакансий для 5 400 различных профессий.

Учитывая полученные сведения, размер заработной платы, который готовы обещать работодатели во время войны, стартует с 8 647 грн и достигает 170 000 грн.

Как свидетельствует соответствующий перечень, больше всего в среднем готовы платить:

  1. Аналитикам по оценке уязвимостей (специалистам по кибербезопасности, занимающимся выявлением и анализом слабых мест в IT-инфраструктуре) — 55 000 грн;
  2. Начальникам складских хозяйств (руководителям, отвечающим за организацию приемки, хранения и учета товаров) — 55 000 грн;
  3. Заместителям директоров департаментов (начальникам отдела, должность из руководящего аппарата центральных органов власти) — 70 500 грн;
  4. Арбитражным управляющим (специалистам, которые занимаются управлением имуществом должников и процедурами банкротства) — 80 000 грн;
  5. Специалистам по разработке компьютерных программ и программного обеспечения (IT-специалистам, которые создают, тестируют и поддерживают программные продукты) — 96 600 грн;
  6. Техническим руководителям (работникам, которые руководят производственными подразделениями в промышленности) — 105 000 грн;
  7. Специалистам по разработке и тестированию программного обеспечения (отвечают за проверку качества и безопасности программного обеспечения) — 110 000 грн;
  8. Вышкоэлектромонтажникам (занимаются монтажом и техобслуживанием высотных конструкций, буровых установок и опор ЛЭП) — 125 000 грн;
  9. Директорам по производству (отвечают за производственный цикл) — 125 000 грн;
  10. Операторам радиочастотного контроля (мониторят радиочастотных спектр, выявляют незаконные источники сигнала и контролируют соблюдение правил радиообмена) — 170 000 грн.

Кроме того, высокие зарплаты предлагают инженерам по внедрению новой техники, электросварщикам, монтажникам компрессоров и насосов, техникам-технологам, а также резчикам бетонных/железобетонных изделий.

Кому платят меньше всего в Украине

Также специалисты Госслужбы занятости назвали профессии, которые могут принести наименьшую прибыль.

В список работников, которым в среднем предлагают наименьшие зарплаты, попали те, кто занят в сфере точной механики, ручных ремесел и печатания.

Согласно данным портала, самые низкие зарплаты предлагают фотографам, а также рабочим, обслуживающим машины — операторам проекционного и звукового оборудования. Речь идет о работниках кинотеатров, концертных залов, конференций, отвечающих звуковое сопровождение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому в 2026 году в стране предлагают высокие зарплаты. По данным кадрового портала Work.ua, рассчитывать на среднюю зарплату в 80 000 грн могут руководители отдела подбора персонала. Число таких вакансий выросло на 300%. В частности, в конце 2025-го им платили 50 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что Укрпочта намерена повысить заработную плату для водителей магистральных маршрутов с июня. Ожидается, что они начнут получать до 65 000 грн. Также кандидатам гарантируют не только высокий доход, но и отпуска, больничные и другую соцзащиту.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
