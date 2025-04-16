Беспошлинной торговли с Евросоюзом не будет — что теперь предлагают Украине

Человек держит на руке пшеницу. Фото: УНИАН

Европейский Союз не продлит беспошлинный режим торговли для украинских агротоваров. Действующее соглашение завершится 5 июня 2025 года и будет отменено, однако довоенные условия торговли тоже не будут действовать. Сейчас ЕС и правительство Украины работают над созданием компромиссного варианта, по которому будет происходить экономическое сотрудничество.

Об этом заявил в эфире телемарафона министр аграрной политики Виталий Коваль.

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По словам Коваля, уже состоялся диалог с еврокомиссаром Кристофом Хансеном, который отвечает за сельское хозяйство в ЕС. Переговоры, как отметил украинский министр, были успешными.

"Промежуточный положительный результат переговоров украинской делегации в Брюсселе на прошлой неделе это то, что возвращение к условиям торговли до военных точно не будет. Это будет компромиссный вариант, который будет наработан в ближайшее время", — отметил Виталий Коваль.

При этом он сказал, что Украина не хочет терять премиальный агрорынок Европы. Поэтому правительство должно объяснить, что сотрудничая с Украиной Евросоюз только крепнет.

"Мы не угрожаем аграрной политике европейских стран. Мы являемся частью комплементарной экономики, и наши фермеры - это основа экономической силы аграрного Евросоюза", — добавил министр аграрной политики.

Важность европейского рынка для Украины заключается также в том, что 52% украинского аграрного экспорта поступает именно в Европу. И эта продукция, как объяснил Коваль:

является качественной;

в структуре есть себестоимость средств производства из ЕС.

Поэтому украинские аграрии могут поставлять европейским странам уже выращенную продукцию.

Напомним, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет наименьшим за последние пять лет. Причина — полномасштабная война с РФ.

Также глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ранее объяснил, почему отмена беспошлинной торговли с ЕС будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики. По его мнению, свое влияние на ситуацию в стране будет иметь также тарифная война, которую начал президент США Дональд Трамп.