Цены на фуражную кукурузу в сентябре — что происходит на агрорынке

На рынке зерновых в Украине происходят колебания цен на некоторые культуры. Так, в сентябре 2025 года, из-за уборочной кампании, начала дешеветь фуражная кукуруза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ситуации с ценами по состоянию на сейчас.

Подробнее о стоимости фуражной кукурузы в сентябре

Начало уборочной кампании в стране и некоторое снижение спроса со стороны внутренних потребителей оказали давление на цены, пишет АПК-Информ. Отмечается, что покупатели, в основном, игнорировали закупки, ожидая предложения зерновой нового урожая.

Цены на фуражную кукурузу за прошедшую неделю снизились на 200-300 грн/тонна, фиксировались в основном от 9 800 до 10 600 грн/тонна. Зато значительно дороже фуражная кукуруза стоила в южных регионах — до 11 200 грн/тонна.

Сколько стоит тонна фуражной кукурузы 12 сентября

По данным на профильном портале Tripoli.land, сейчас тонна фуражной кукурузы стоит 7 906 грн. Для сравнения — 4 сентября культуру продавали по цене в 9 416 грн/тонна.

Цены на фуражную кукурузу в сентябре. Скриншот: Tripoli.land

Заметный ценовой спад начался с 8 сентября, когда фуражная кукуруза подешевела сначала до 8 656 грн/тонна. Сейчас цены на зерновую продолжают снижаться.

