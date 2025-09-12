Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Фуражная кукуруза теряет в цене — сколько сейчас стоит тонна

Фуражная кукуруза теряет в цене — сколько сейчас стоит тонна

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 06:30
Цены на фуражную кукурузу в сентябре — что происходит на агрорынке
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

На рынке зерновых в Украине происходят колебания цен на некоторые культуры. Так, в сентябре 2025 года, из-за уборочной кампании, начала дешеветь фуражная кукуруза.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о ситуации с ценами по состоянию на сейчас.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о стоимости фуражной кукурузы в сентябре

Начало уборочной кампании в стране и некоторое снижение спроса со стороны внутренних потребителей оказали давление на цены, пишет АПК-Информ. Отмечается, что покупатели, в основном, игнорировали закупки, ожидая предложения зерновой нового урожая.

Цены на фуражную кукурузу за прошедшую неделю снизились на 200-300 грн/тонна, фиксировались в основном от 9 800 до 10 600 грн/тонна. Зато значительно дороже фуражная кукуруза стоила в южных регионах — до 11 200 грн/тонна.

Сколько стоит тонна фуражной кукурузы 12 сентября

По данным на профильном портале Tripoli.land, сейчас тонна фуражной кукурузы стоит 7 906 грн. Для сравнения — 4 сентября культуру продавали по цене в 9 416 грн/тонна.

null
Цены на фуражную кукурузу в сентябре. Скриншот: Tripoli.land

Заметный ценовой спад начался с 8 сентября, когда фуражная кукуруза подешевела сначала до 8 656 грн/тонна. Сейчас цены на зерновую продолжают снижаться.

Напомним, в Украине до конца 2025 года хлеб подорожает на 25% в годовом измерении. Известно, что станет причиной для роста цен. Узнавайте также, почему пшеница может дорожать осенью.

деньги рынок зерно цены кукуруза
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации