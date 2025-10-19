Видео
Цены на зерновые в Украине — что изменилось за неделю

Цены на зерновые в Украине — что изменилось за неделю

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 06:30
обновлено: 20:19
Цены на пшеницу, кукурузу и сою - какие изменения произошли на агрорынке
Пшеница. Фото: УНИАН

На внутреннем рынке зерновых и масличных культур в Украине сохранялась стабильная динамика в течение уходящей недели. Цены на отдельные культуры если и менялись, то не существенно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Что происходило на агрорынке

Как отметили аналитики Украинской универсальной биржи (УУБ), в период с 13 по 19 октября в стране постепенно дешевела одна из самых популярных культур — кукуруза. Это связано с ожиданием, что вскоре на рынке станет больше предложения за счет нового урожая.

"Зато пшеница удерживалась благодаря активному спросу переработчиков и экспортеров", — говорится в сообщении.

Цены на подсолнечник росли, поскольку жатва задерживает погода, а предложения на рынке сокращаются. В то же время на рынке сои колебания были сдержанными — аграрии не спешат возобновлять активную торговлю, хотя спрос постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что после летнего затишья в Украине возобновился период подорожания земли. Так, по состоянию на середину октября 2025 года один гектар сельскохозяйственной земли стоит, в среднем, более 65 тысяч гривен. Узнавайте также, какой тренд на рынке кукурузы начался в октябре.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
