ПриватБанк может предоставить 200 грн на шопинг: кто и как может получить

Оплата банковской картой. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" клиентам будет доступна возможность регулярно получать денежные компенсации за оплату картой банка офлайн или онлайн в украинской сети продовольственных супермаркетов "Сильпо". Максимально граждане смогут рассчитывать на скидки в размере до 200 грн ежемесячно.



О том, кто и как может получить скидки от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

При каких условиях ПриватБанк начислит кэшбэк до 200 грн

Согласно правилам акции, для того чтобы ежемесячно получать скидки, клиентам финучреждения рекомендуется активировать специальные подписки.

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"Активируйте подписку "Приват Pro" или "Спільна Pro" и получайте ежемесячные специальные предложения от партнера "Сильпо" с общей выгодой, превышающей стоимость подписки", — говорится в сообщении.

Предусмотрены следующие скидки:

5% скидки на покупку товаров офлайн/онлайн в "Сильпо" при оплате картой ПриватБанка. Максимальная скидка составляет 200 грн/мес. Круассан с миндальным кремом собственного производства "Сильпо" можно будет попробовать раз в месяц за 1 грн. Кофе в бутиках "Сильпо" также позволит сэкономить. Его будут предлагать за 1 грн, кроме Feeltrd.

Как клиентам ПриватБанка воспользоваться предложениями

По информации пресс-службы банка, активировать льготу можно в "Приват24". Для этого нужно:

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открыть свой профиль;

перейти в кабинет подписки;

нажать "Активировать привилегии — Сильпо".

Также в приложении "Сильпо" нужно войти в аккаунт "Личный счет" (если его нет, то нужно создать). Важным условием является указание одного и того же номера телефона в банке и в "Сильпо".

Чтобы начать пользоваться преимуществами от ПриватБанка в виде "Кофе с круассаном", необходимо:

посетить любой магазин "Сильпо" с собственной выпечкой и coffee point, взять кофе и миндальный круассан;

отсканировать QR-код из приложения "Сильпо" на кассе/самокассе;

оплатить покупку картой ПриватБанка.

После этого скидка сработает автоматически. Ее можно будет увидеть в чеке после оплаты. Стоимость составит 1 грн за каждый товар.

Чтобы получить "Скидки на товары" до 200 грн, нужно:

выбрать товары (онлайн/офлайн);

отсканировать QR-код из приложения "Сильпо" на кассе перед оплатой. Для онлайн-заказа необходимо указать номер телефона, привязанный к аккаунту "Собственный счет";

оплатить покупку картой ПриватБанка.

Персональная скидка начисляется автоматически, однако она не распространяется на акционные товары, подарочные сертификаты, табачные изделия и аксессуары к ним, а также на доставку LOKO и на онлайн-заказы с оплатой картой непосредственно курьеру.

В банке добавили, что соответствующее предложение обновляется вместе с подпиской, тогда как неиспользованные предложения не переносятся на следующий месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ПриватБанке можно получить максимальную сумму кэшбэка на одного клиента в размере 5 000 грн за простые расчеты через "Приват24". В частности, совершеннолетние клиенты смогут получить 100% скидку. Данное предложение будет действовать до 15 октября 2026 года.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ПриватБанке могут ограничивать счета клиентов, в частности средства нерезидентов, в рамках финансового мониторинга. Известно, в каких случаях грозит блокировка и какие документы требуются для снятия блокировки. В случае первой проверки счет могут разблокировать в течение трех-пяти дней.