Ощадбанк позволяет оформить ежемесячное пособие в 8 000 грн: как воспользоваться

Ощадбанк выплатит на карты 8 000 грн: кто может оформить
В 2026 году "Ощадбанк" является уполномоченным финансовым учреждением, в котором можно открыть специальные счета для зачисления новых государственных выплат в поддержку украинских семей. В частности, предварительно обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), через этот банк можно будет оформить ежемесячную целевую денежную помощь в размере 8 000 грн.
О том, кто и при каких условиях может получить выплаты, пишет издание Новини.LIVE.
Что стоит знать клиентам Ощадбанка о помощи 8 000 грн
Речь идет о реализации правительственной программы поддержки семей с детьми и создании условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью. Она предусматривает возможность оформления нового вида государственной социальной помощи по уходу за ребенком "еЯсла".
Соответствующие выплаты призваны покрыть стоимость услуг по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет. В частности:
- услуги частных учреждений для дошкольников;
- услуги физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих услуги по уходу за детьми;
- платные услуги в учреждениях дошкольного образования (питание детей, проведение занятий в кружках, секциях, студиях).
Как будет происходить выплата средств на детей
Согласно условиям программы, в 2026 году размер пособия на уход за ребенком "еЯсла" составляет:
- 8 000 грн — на каждого ребенка ежемесячно;
- 12 000 грн — на ребенка с инвалидностью ежемесячно.
Начиная с 2027 года, сумма помощи будет утверждаться законом о Госбюджете на соответствующий год.
Выплаты будут осуществляться ежемесячно путем зачисления средств на текущий счет со специальным режимом использования "Дія.Картка".
Выплаченное пособие "еЯсла" может быть использовано в течение 90 календарных дней с даты достижения ребенком трехлетнего возраста.
Как оформить помощь и открыть карту в Ощадбанке
Граждане, соответствующие условиям, должны написать заявление на назначение пособия "еЯсла", подав его в Пенсионный фонд лично, по почте или через электронные сервисы. Также это можно сделать через средства единого госпортала "Дія".
К заявлению следует приложить:
- свидетельство о рождении ребенка;
- для опекунов — копию решения об установлении опеки;
- копию или выписку из приказа (распоряжения) работодателя о выходе на работу на полный рабочий день;
- справку, подтверждающую место работы, с указанием работы в режиме полного дня.
Ощадбанк является уполномоченным финансовым учреждением, в котором можно открыть специальные счета для зачисления помощи по программе "еЯсла".
После обращения в Пенсионный фонд и получения положительного решения о назначении выплат необходимо обратиться в банк, чтобы открыть специальный счет.
Пособие назначат со следующего месяца после достижения ребенком одного года и до достижения им трех лет включительно.
Его начнут выплачивать со следующего месяца после обращения.
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