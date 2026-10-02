Ощадбанк позволяет оформить ежемесячное пособие в 8 000 грн: как воспользоваться

Женщина возле отделения банка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году "Ощадбанк" является уполномоченным финансовым учреждением, в котором можно открыть специальные счета для зачисления новых государственных выплат в поддержку украинских семей. В частности, предварительно обратившись в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), через этот банк можно будет оформить ежемесячную целевую денежную помощь в размере 8 000 грн.

О том, кто и при каких условиях может получить выплаты, пишет издание Новини.LIVE.

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Что стоит знать клиентам Ощадбанка о помощи 8 000 грн

Речь идет о реализации правительственной программы поддержки семей с детьми и создании условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью. Она предусматривает возможность оформления нового вида государственной социальной помощи по уходу за ребенком "еЯсла".

Соответствующие выплаты призваны покрыть стоимость услуг по уходу за ребенком в возрасте от одного до трех лет. В частности:

услуги частных учреждений для дошкольников;

услуги физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, предоставляющих услуги по уходу за детьми;

платные услуги в учреждениях дошкольного образования (питание детей, проведение занятий в кружках, секциях, студиях).

Как будет происходить выплата средств на детей

Согласно условиям программы, в 2026 году размер пособия на уход за ребенком "еЯсла" составляет:

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8 000 грн — на каждого ребенка ежемесячно;

12 000 грн — на ребенка с инвалидностью ежемесячно.

Начиная с 2027 года, сумма помощи будет утверждаться законом о Госбюджете на соответствующий год.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно путем зачисления средств на текущий счет со специальным режимом использования "Дія.Картка".

Выплаченное пособие "еЯсла" может быть использовано в течение 90 календарных дней с даты достижения ребенком трехлетнего возраста.

Как оформить помощь и открыть карту в Ощадбанке

Граждане, соответствующие условиям, должны написать заявление на назначение пособия "еЯсла", подав его в Пенсионный фонд лично, по почте или через электронные сервисы. Также это можно сделать через средства единого госпортала "Дія".

К заявлению следует приложить:

свидетельство о рождении ребенка;

для опекунов — копию решения об установлении опеки;

копию или выписку из приказа (распоряжения) работодателя о выходе на работу на полный рабочий день;

справку, подтверждающую место работы, с указанием работы в режиме полного дня.

Ощадбанк является уполномоченным финансовым учреждением, в котором можно открыть специальные счета для зачисления помощи по программе "еЯсла".

После обращения в Пенсионный фонд и получения положительного решения о назначении выплат необходимо обратиться в банк, чтобы открыть специальный счет.

Пособие назначат со следующего месяца после достижения ребенком одного года и до достижения им трех лет включительно.

Его начнут выплачивать со следующего месяца после обращения.

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