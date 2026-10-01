Ощадбанк может не дать доступ к пенсионным средствам: почему клиенты вынуждены ждать

Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Некоторым клиентам государственного финансового учреждения "Ощадбанк" может потребоваться несколько недель, чтобы получить доступ к своим пенсионным средствам. Такое может произойти в случае возникновения проблем с банкоматами или терминалами, когда средства списываются, но по разным причинам не выдаются устройством.

Об одном из таких случаев рассказал один из клиентов на портале Минфин, сообщает издание Новини.LIVE.

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Потеря средств с карты Ощадбанка в банкомате

В 2026 году, даже в условиях военного положения, государство продолжает начислять гражданам все причитающиеся социальные выплаты через уполномоченные финансовые учреждения. В то же время некоторые клиенты, получающие средства на карты, не могут получить доступ к своей пенсии.

В одном из сообщений гражданин рассказал, что в течение длительного времени не может распоряжаться выплатами после того, как их не выдал банкомат.

Как отмечается, процедура списания состоялась, однако наличные не были выданы.

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Мужчина обратился в банк с этой проблемой, где подтвердили факт невыдачи, однако средства сразу не вернули. Там объяснили, что запрос находится в обработке, необходимо подождать.

В то же время гражданин сообщил, что из-за длительной процедуры возврата остался без денег на неопределенный срок в то время, когда ему нужны средства на лекарства и проживание.

"8-го числа произошел сбой банкомата "Ощадбанка", который не выдал мне 16 000 гривен (моя пенсия). В тот же день я написал заявление, номер в системе SC 149 55 881. На следующий день я смог снять только остаток в 4 000 грн. Инкассация банкомата состоялась еще 11 числа, недостача из моих 16 000 грн была четко выявлена и зафиксирована. Однако "Ощадбанк" до сих пор не вернул мне деньги, на горячей линии говорят, что "работают над этим"... Я пенсионер и из-за бюрократии банка остался без денег на лекарства и на жизнь", — говорится в сообщении.

Как действовать в случае невыдачи денег банкоматом

По информации финансового учреждения, если во время процедуры получения средств с карты средства были списаны, но банкомат их не выдал, то, прежде всего, необходимо обратиться в банк.

Для этого нужно позвонить с банковского номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800. Это необходимо, чтобы проверить, не вернулись ли средства автоматически на счет.

Если средства были списаны, то следует обратиться в отделение банка и написать соответствующее заявление о возврате.

При этом следует понимать, что заявление о возврате средств необходимо подавать именно в том банке, где была открыта карта.

Сколько длится процедура возврата средств

Процедура возврата средств, утраченных в банкомате, может занять некоторое время. Если деньги не были выданы банкоматом Ощадбанка с карты этого финансового учреждения, то их могут вернуть в течение 7–14 дней. Как правило, инкассация банкоматов проводится раз в неделю.

Однако аналогичный вопрос может решаться в более длительные сроки. Если деньги были утрачены с карты другого банка, то запрос должны передать на рассмотрение в международную платежную систему. В таком случае срок рассмотрения заявки и возврата может составить 45–120 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда могут последовать санкции в отношении расходных операций в Ощадбанке. Банк в рамках финансового мониторинга может блокировать средства и запрашивать документы или сведения, необходимые для установления их законности. Если клиент не предоставит их, то его уведомят об ограничениях.

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