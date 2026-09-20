Ощадбанк выделит некоторым пенсионерам деньги на покупки: как получить

Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE

Получателям пенсионных выплат через государственный "Ощадбанк" предоставляют электронные сертификаты в виде уникальной комбинации букв и цифр, которые позволяют обменивать их на товары в сети магазинов в пределах номинальной стоимости. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо выполнить определенные условия.

О том, кому доступна данная возможность, рассказывают Новини.LIVE.

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Условия получения э-сертификата на покупки от Ощадбанка

Речь идет о реализации совместной программы банка и торговой сети АТБ, рассчитанной исключительно на пожилых граждан, которая предусматривает возможность приобретения товаров за счет подарочного сертификата.

Определенные суммы на совершение покупок получат только владельцы следующих пенсионных карт международной платежной системы Mastercard, выпущенных Ощадбанком:

карты Standard Mastercard;

карты MC Debit Standard;

карты MC World;

карты MC Debit World;

карты MC Platinum;

карты MC World Elite.

По информации госбанка, право на участие в программе может возникнуть при выполнении следующего ключевого условия:

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На какую сумму могут претендовать клиенты банка

При соблюдении базовых условий программы клиенты банка получат электронный сертификат номинальной стоимостью 300 грн. Он предусматривает возможность обмена на товары в сети магазинов "АТБ" в пределах вышеуказанной стоимости.

Согласно критериям программы, участникам, надлежащим образом выполнившим условия, будет предоставлено 25 200 электронных сертификатов для покупок в магазине за весь период акции.

Как принять участие в программе от Ощадбанка

По информации банка, прежде чем претендовать на электронный сертификат на покупки, желающие принять участие в акции должны соответствовать требованиям программы:

быть дееспособными гражданами;

иметь налоговый номер;

быть совершеннолетними (от 18 лет).

После чего необходимо до конца января следующего года выполнить одно из двух условий:

Либо оформить пенсионную карту Mastercard в "Ощаде" и получить первое зачисление пенсии;

Либо перевести пенсию в этот банк из другого финансового учреждения, куда поступают выплаты.

При соблюдении соответствующих правил клиенты получат гарантированные электронные сертификаты на приобретение продуктов и товаров.

Ожидается, что в банке ежемесячно будет проводиться определение получателей сертификатов:

в сентябре 2026 года;

в октябре 2026 года;

в ноябре 2026 года;

в декабре 2026 года;

в январе 2027 года.

"Электронный сертификат может быть использован исключительно в физических магазинах торговой сети АТБ и не распространяется на приобретение алкогольных напитков и табачных изделий", — добавили в финучреждении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, при каких условиях Ощадбанк может начислить клиентам на карты кэшбэк от 20 до 40% за оформление подписок на сервисы Netflix, ChatGPT Plus и YouTube. По информации финансового учреждения, такая акция доступна только для карт Mastercard, выпущенных Ощадбанком.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке вступили в силу новые правила проведения валютных операций. По данным НБУ, клиентам предоставили более широкие возможности за счет изменения лимитов. В частности, лимит на операции по покупке валюты вырос в четыре раза, а на снятие наличных — вдвое.