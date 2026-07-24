Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Зарплаты выросли почти вдвое: сколько зарабатывают специалисты по ИИ в Украине

Зарплаты выросли почти вдвое: сколько зарабатывают специалисты по ИИ в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 12:03
Заработная плата специалистов по ИИ в Украине: сколько будут платить в 2026 году
Человек в очках держит робота, рука робота. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта в Украине продолжает стремительно расти. Вместе с ним растут и финансовые предложения от работодателей. Специалисты по разработке и внедрению ИИ стали одними из самых востребованных на рынке труда.

Сколько зарабатывают AI-специалисты и как изменилась их средняя зарплата за последний год, показывают данные аналитики Work.ua, сообщает Новини.LIVE.

Сколько платят специалистам по ИИ

По состоянию на июль 2026 года средняя заработная плата специалиста по ИИ в Украине составляет 45 000 гривен. Медиана желаемой заработной платы тех, кто находится в активном поиске работы — 40 000 гривен. Речь идет о таких профессиях, как разработчик искусственного интеллекта, AI developer, AI-разработчик и другие смежные должности.

Если сравнивать заработную плату работника с прошлым годом, то в некоторых случаях она выросла почти вдвое. По состоянию на июль 2025 года средняя заработная плата составляла 24 500 гривен.

Однако диапазон заработных плат в этой отрасли достаточно широк и зависит от уровня квалификации и сложности проектов:

Читайте также:
  • минимальный порог для позиций "Junior" и разработчиков начального уровня составляет около 20 000 гривен;
  • максимальные оклады для опытных Senior-специалистов и архитекторов ИИ-систем достигают 132 000 гривен.

Спрос и формат работы

Спрос компаний на сотрудников, разбирающихся в ИИ, вырос на 63%. Это свидетельствует о том, что инструменты искусственного интеллекта становятся повседневностью для украинского бизнеса.

Статистика также показывает, что размер дохода практически не зависит от местонахождения специалиста. Независимо от того, работает ли разработчик в офисе или удаленно из дома, заработная плата остается одинаковой.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, в каких профессиях наблюдается большой дефицит кадров. Эксперты отмечают, что основными причинами являются несоответствие требованиям компаний: у кандидатов нет необходимого уровня квалификации, а условия не соответствуют профессиональным планам.

Также Новини.LIVE сообщали, на каких вакансиях работодатели готовы платить зарплату в размере 50 000 гривен. Эксперты отмечают, что сейчас такую сумму предлагают кровельщикам. За последний год оплата труда таких специалистов выросла на 67%.

искусственный интеллект вакансии зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации