Работа в Украине: на какие должности и почему сложнее всего найти сотрудников в 2026 году

Машинисты, человек за компьютером. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году на украинском рынке труда в условиях всеобщей мобилизации и военного положения работодатели не могут найти ни одного работника по некоторым профессиям. В то же время на отдельные вакансии наблюдается массовый спрос.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Государственной службы занятости.

На какие должности и почему сложнее всего найти работников в 2026 году

По статистическим данным ведомства, в первом полугодии текущего года работодатели официально зарегистрировали 240 тыс. вакансий. При этом заполнить их на портале Государственной службы занятости удалось лишь частично — специалистов нашли на 131,5 тыс. рабочих мест.

При этом в этот период в службу обратились около 230 тыс. граждан для получения статуса безработного. Однако, несмотря на большое количество вакансий и соискателей, далеко не всем удалось трудоустроиться и найти квалифицированных специалистов.

По данным Госслужбы занятости, часть вакансий в течение года не получила ни одного отклика. В списке профессий, на которые сложнее всего найти работников:

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машинист автомотрисы (специалист, управляющий самоходным железнодорожным вагоном);

помощник машиниста электропоезда;

поездной электромеханик;

моторист;

машинист установок обогащения и брикетирования;

мойщик летательных аппаратов;

техник-метеоролог;

заведующий ветеринарной клиникой.

В ведомстве объясняют, почему работодателям не хватает работников. Ключевыми причинами являются несоответствие требованиям компаний в отношении подготовки и карьерным ожиданиям соискателей. В основном у кандидатов нет необходимого уровня квалификации, а условия не соответствуют профессиональным планам.

Поэтому приоритетом для службы является обеспечение профессионального обучения и переквалификации. Только за последние полгода дополнительное обучение при поддержке Госслужбы занятости прошли 37 тыс. граждан. Около 30 тыс. человек из них получили новые профессиональные знания и навыки, а более 20 тыс. человек обучались в центрах профессионально-технического образования службы.

Кроме того, 4,1 тыс. граждан стали обладателями денежных ваучеров, которые позволят освоить новую профессию и повысить квалификацию.

На какие должности самый высокий спрос среди украинцев

По данным Госслужбы, наилучший уровень укомплектования вакансий по итогам первого полугодия зафиксирован по профессиям массового спроса. Наибольшее количество откликов получили следующие вакансии:

продавец продовольственных товаров — 6,7 тыс.;

водитель автотранспортного средства — 6,2 тыс.;

повар — 3,3 тыс.;

бухгалтер — 2,7 тыс.;

охранник — 2,4 тыс.;

администратор — 2,2 тыс.

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