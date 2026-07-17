Зарплаты в Украине: каких специалистов ищут с зарплатой 50 000 грн в июле

Работник на предприятии, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года в условиях военного положения в Украине работодатели существенно повысили заработную плату ряду работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, некоторым специалистам компании готовы платить в среднем 50 000 грн.

О том, у кого выросли зарплаты, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на данные сайта по поиску работы Work.ua.

Кому в Украине предлагают среднюю зарплату от 50 000 грн

Как свидетельствует информация кадрового портала, за последний год ряду специалистов работодатели пересмотрели зарплаты. У некоторых оплата труда в среднем превысила отметку в 50 000 грн.

В частности, в июле такую сумму предлагают кровельщикам. За последний год оплата труда у таких специалистов выросла на 67%. В июле прошлого года им предлагали зарплату на уровне 30 000 грн.

Данные рассчитаны на основе 45 вакансий, размещенных на портале за последние три месяца. При этом дефицита таких специалистов не наблюдается: количество вакансий за год не изменилось.

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Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также зарплату в 50 000 грн предлагают по вакансиям "Монтажник вентиляции" (кондиционерщик/монтажник кондиционеров/вентиляционщик). Такие работники в Украине зарабатывают на 25% больше по сравнению с июлем прошлого года, когда им платили в среднем 40 000 грн.

Спрос на таких специалистов за последний год существенно вырос: количество вакансий подскочило на 73%. Данные рассчитаны на основе 273 вакансий, размещенных на сайте за три месяца.

Данные об изменении зарплаты. Источник: work.ua

Кроме того, до 50 000 грн выросла средняя заработная плата у конструкторов мебели (дизайнер мебели/проектировщик мебели). Сумма на 33% выше по сравнению с июлем 2025 года. Медиана зарплат рассчитана на основе 215 вакансий, размещенных на портале.

В то же время количество предложений работы для таких специалистов за последний год сократилось. Число вакансий упало на 16%.

График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также в список тех, у кого за последний год средняя заработная плата выросла на 11–25%, превысив отметку в 50 000 грн, вошли следующие профессии:

Автослесари (+25%); Инструкторы по вождению (+25%); Монтажники вентиляции (+25%); Мастера-приемщики (+25%); Бетонщики (+25%); Мастера СТО (+25%); Начальники производств (+25%); Плиточники (+25%); Таргетологи (+25%); Дермакосметологи (+25%); Региональные менеджеры (+18%); Руководители интернет-магазинов (+11%).

Сколько в среднем платят украинцам

По данным кадрового сайта, за последний год средняя заработная плата выросла на 20%: если в июле 2025 года украинцам платили 25 000 грн, то сейчас средняя заработная плата по вакансиям составляет 30 000 грн.

В частности, как показывает статистика, за последние два месяца сумма не изменилась, однако в мае выросла на 1 000 грн. В начале года зарплата составляла 27 500 грн.

Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Общее количество вакансий в Украине изменилось незначительно: предложений о работе стало больше лишь на 2%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым категориям работников в Украине повысят должностные оклады. С 2027 года суммы вырастут на 40%, а у некоторых повышение ожидается на уровне 70%. Согласно решению правительства, изменения коснутся более 118 000 работников сферы культуры во всех уголках страны. Зарплаты вырастут независимо от того, будут ли это государственные или коммунальные учреждения.