Зарплаты в июле: кому работодатели готовы платить более 65 000 грн

Сотрудница в офисе, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине средняя заработная плата некоторых работников существенно выросла, превысив 65 000 грн. По состоянию на июль 2026 года работодатели повысили заработную плату части специалистов на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О том, кому готовы платить больше, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из кадровых сайтов.

У кого средняя зарплата в Украине превысила 65 000 грн

Как свидетельствуют данные портала по поиску работы Work.ua, за последний год у ряда специалистов средняя зарплата превысила отметку 65 000 грн. В частности, по состоянию на июль на такую сумму могут рассчитывать программисты PHP (PHP developer/разработчик PHP).

Зарплата у таких сотрудников на 33% выше, чем в июле прошлого года. Речь идет о сумме, рассчитанной на основе данных по 46 вакансиям, размещенным на Work.ua за последние три месяца. Однако количество предложений такой работы сократилось за последний год на 71%.

График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также работодатели пересмотрели оплату труда по вакансиям "Стоматолог" (Dentist/эндодонтист). Сейчас такие специалисты в среднем в Украине зарабатывают 65 000 грн, что на 18% больше по сравнению с июлем 2025 года. Год назад платили 55 000 грн.

Читайте также:

Сумма рассчитана на основе данных по 475 вакансиям, размещенным на сайте за предыдущие три месяца. Количество предложений для таких специалистов за последний год выросло лишь на 1%.

Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Кроме того, выросла заработная плата у автомаляров (рихтовщик/руководитель малярного участка СТО), которые в среднем зарабатывают 65 000 грн. Этот показатель на 18% выше, чем в июле прошлого года, когда предлагали 55 000 грн.

Сумма определена на основе данных по 338 вакансиям, размещtнным на Work.ua за три месяца. Число предложений работы для таких специалистов сократилось за год на 1%.

График изменения зарплаты. Источник: work.ua

Также в списке тех, у кого средняя заработная плата превысила отметку 65 000 грн:

Full stack-программист — 68 000 грн (+27%);

Полиграфолог — 70 000 грн;

Инженер по подготовке производства — 70 000 грн;

Директор предприятия — 70 000 грн (+17%);

Директор по строительству — 70 000 грн (+22%);

Водитель-международник — 70 000 грн (+27%);

Программист 1C — 70 000 грн (+40%);

Инвестиционный аналитик — 72 500 грн (+45%);

Бизнес-аналитик — 73 500 грн (+47%).

Как изменилась средняя зарплата за год

По данным кадровой площадки, в июле 2026 года в Украине средняя зарплата по вакансиям составляет 30 000 грн. За последние два месяца сумма не изменилась, однако в мае выросла на 1 000 грн, а в начале января составляла 27 500 грн.

За последний год показатель средней заработной платы вырос на 20%. В прошлом году украинцам платили 25 000 грн.

Динамика изменения зарплаты за последний год. Источник: work.ua

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов предложило закрепить новый размер минимальной зарплаты на следующие три года. Ведомство прогнозирует постепенный ежегодный рост сумм. Если сейчас показатель находится на уровне 8 647 грн, то в 2029 году рассчитывают на повышение до 11 114 грн. Также предполагается изменение подхода в процедуре индексации.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в 2027 году в Украине некоторые специалисты получат повышенные должностные оклады. Это закреплено на официальном уровне. Правительство обновило оклады для сотрудников "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций". С нового года оклад у некоторых из них вырастет на 4 300 грн, до 48 000 грн.

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла

Ваша пробная версия Premium истекла