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Главная Финансы Зарплата для бронирования: как может вырасти сумма с 2027 года

Зарплата для бронирования: как может вырасти сумма с 2027 года

Ua ru
16 сентября 2026 14:30
Зарплаты для бронирования с 1 января 2027 года: как планируют усилить требования
Сотрудники на предприятии. Фото: Freepik

В проекте закона "О госбюджете" правительство предлагает повысить размер минимальной заработной платы до 9 546 грн с января 2027 года. В случае утверждения соответствующего показателя Верховной Радой — изменятся суммы, которые работодатели будут обязаны учитывать при бронировании граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на проект закона № 16000.

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Как изменится зарплата для бронирования с 2027 года

Ранее правительство внесло изменения в постановление № 76 относительно зарплатного критерия, влияющего на определение предприятий как критически важных, и требований к зарплатам забронированных работников. В июне коэффициент для критерия заработной платы критически важного предприятия был установлен на уровне трех минимальных зарплат.

С сентября этого года размер ежемесячной зарплаты работников, которых бронируют, будет начинаться с суммы, равной трем зарплатам.

Учитывая новый размер "минималки" в 9 546 грн, предложенный законопроектом №16000, с января 2027 года уровень зарплаты вырастет следующим образом:

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  • 9 546 грн × 3 = 28 638 грн

В 2027 году для предприятий средняя заработная плата застрахованных работников в месяц должна начинаться с 28 638 грн. Аналогичная сумма будет применяться и к требованию относительно ежемесячной зарплаты забронированного работника.

Какая зарплата будет применяться для расчета с января

В постановлении № 76 не указано, на какую именно дату необходимо определять размер "минималки" для того, чтобы применить новый соответствующий коэффициент.

Если с января 2027 года утвердят новый уровень минимальной зарплаты, именно его будут учитывать для расчета показателя из трех "минималок", актуального для следующего года.

Другие условия для предприятий в районах боевых действий

Во время войны в отношении отдельных предприятий ввели исключение. Согласно постановлению № 692, требование о трех "минималках" не касается предприятий, учреждений и организаций, которые расположены и фактически осуществляют деятельность:

  • в районах, где возможны боевые действия;
  • там, где продолжаются активные боевые действия;
  • во временно оккупированных районах, включенных в специальный перечень.

При таких условиях предусмотрен коэффициент 2,5 "минималки" как для средней заработной платы работников, так и для ежемесячной зарплаты забронированного работника.

Если с января 2027 года минимальную зарплату повысят до 9 546 грн, то сумма для бронирования будет следующей:

  • 9 546 грн × 2,5 = 23 865 грн

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в законопроекте № 16000 "О Госбюджете на 2027 год" прописана новая сумма минимальной зарплаты. Учитывая это, изменятся социальные стандарты, привязанные к этому показателю. В частности, она используется в качестве базового показателя для расчета ряда налогов.

Также Новини.LIVE писали, что профсоюзы не согласны с некоторыми предложениями проекта Трудового кодекса правительства. Они пояснили, что документ до сих пор не содержит привязки "минималки" к средней зарплате на уровне не ниже 50%, как того требует Директива ЕС 2022/2041. Также планируют сократить социальные отпуска с 10 до 7 дней. Эксперты считают, что заявленные положения в реальной жизни могут не соответствовать действительности.

зарплаты работа минимальная зарплата бронирование предприятия
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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