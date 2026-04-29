Индексировать зарплаты в Украине предлагают иначе: что хотят изменить в 2026 году

Подсчеты на калькуляторе, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине готовят изменения в механизме индексации заработной платы работников в 2026 году. Правительство доработало проект постановления, который уточняет выплаты, подлежащие пересмотру, а также предусматривает новые подходы в расчете сумм.



О том, что именно изменится в соответствующей процедуре, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Как предлагают индексировать зарплаты в Украине

Речь идет о доработанном проекте постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения" №1078, который появился на портале Совместного представительского органа (СПО) репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов.

Документ предусматривает приведение в соответствие с действующими нормами законодательства перечня денежных доходов населения, которые будут подлежать осовремениванию и не относятся к объектам индексации.

Проект акта предлагает определить механизм начисления индексации при следующих обстоятельствах:

Работу за сверхурочное время; Начисление пособия по безработице за неполный месяц; Рост тарифных ставок (должностного оклада) на основе дополнительных коэффициентов и доплат непостоянного характера; Возобновление пособия по безработице; Назначение стипендии, выплат по безработице в одном месяце с повышением размера; В случае перехода с одного вида соцстипендии на другой.

Кроме того, правительство определило ответственных за расчеты индексов потребительских цен для осуществления индексации доходов населения.

Читайте также:

Действующие нормы украинского законодательства дают право на осовременивание зарплаты работников за счет роста уровня индекса потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель Государственная служба статистики определяет и публикует ежемесячно. Он является свидетельством среднего изменения стоимости продукции/услуг и отражением уровня инфляции/дефляции в стране.

Возможность начисления индексации может появиться тогда, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит порог в 103%.

В начале 2026 года произошло обнуление индексации за предыдущий год. В связи с этим для права индексации выпали первые три месяца (январь, февраль и март). Впервые возможность осуществить индексацию могла возникнуть в апреле в случае превышения порога индекса потребительских цен за февраль. Однако значение составило 101%, что ниже необходимых 103%, а потому зарплату не индексировали.

Согласно новому показателю индекса потребительских цен Госслужбы статистики, он составил 102,7%, что также не позволяет осуществить осовременивание выплат в мае.

