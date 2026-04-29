Индексация заработной платы по-новому: что может измениться

Индексация заработной платы по-новому: что может измениться

Дата публикации 29 апреля 2026 14:30
Индексировать зарплаты в Украине предлагают иначе: что хотят изменить в 2026 году
Подсчеты на калькуляторе, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине готовят изменения в механизме индексации заработной платы работников в 2026 году. Правительство доработало проект постановления, который уточняет выплаты, подлежащие пересмотру, а также предусматривает новые подходы в расчете сумм.

О том, что именно изменится в соответствующей процедуре, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Как предлагают индексировать зарплаты в Украине

Речь идет о доработанном проекте постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения" №1078, который появился на портале Совместного представительского органа (СПО) репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов.

Документ предусматривает приведение в соответствие с действующими нормами законодательства перечня денежных доходов населения, которые будут подлежать осовремениванию и не относятся к объектам индексации.

Проект акта предлагает определить механизм начисления индексации при следующих обстоятельствах:

  1. Работу за сверхурочное время;
  2. Начисление пособия по безработице за неполный месяц;
  3. Рост тарифных ставок (должностного оклада) на основе дополнительных коэффициентов и доплат непостоянного характера;
  4. Возобновление пособия по безработице;
  5. Назначение стипендии, выплат по безработице в одном месяце с повышением размера;
  6. В случае перехода с одного вида соцстипендии на другой.

Кроме того, правительство определило ответственных за расчеты индексов потребительских цен для осуществления индексации доходов населения.

Действующие нормы украинского законодательства дают право на осовременивание зарплаты работников за счет роста уровня индекса потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель Государственная служба статистики определяет и публикует ежемесячно. Он является свидетельством среднего изменения стоимости продукции/услуг и отражением уровня инфляции/дефляции в стране.

Возможность начисления индексации может появиться тогда, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит порог в 103%.

В начале 2026 года произошло обнуление индексации за предыдущий год. В связи с этим для права индексации выпали первые три месяца (январь, февраль и март). Впервые возможность осуществить индексацию могла возникнуть в апреле в случае превышения порога индекса потребительских цен за февраль. Однако значение составило 101%, что ниже необходимых 103%, а потому зарплату не индексировали.

Согласно новому показателю индекса потребительских цен Госслужбы статистики, он составил 102,7%, что также не позволяет осуществить осовременивание выплат в мае.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что минимальную зарплату с начала года установили на уровне 8 647 грн, однако после уплаты налогов сумма будет меньше. Известно, как сократится зарплата в таком случае и какую сумму получат украинцы с 1 мая.

Еще Новини.LIVE писали, что с мая выплата зарплаты для работников Госисполнительной службы будет происходить по-новому, ведь правительство изменило правила предоставления вознаграждений к окладам. Ожидается начисление новых процентов.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
