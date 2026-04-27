Главная Финансы Начисление зарплаты по-новому: кого ждут изменения в мае

Начисление зарплаты по-новому: кого ждут изменения в мае

Дата публикации 27 апреля 2026 14:30
Зарплаты в мае: кому Кабмин пересмотрел правила и проценты вознаграждений
Женщина в офисе. Фото: Новини.LIVE, Министерство юстиции. Коллаж: Новини.LIVE

Весной 2026 года украинское правительство обновило правила предоставления вознаграждений к должностным окладам для работников Государственной исполнительной службы. Изменения в подходе начисления новых процентов должны заработать в следующем месяце.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал.

Проценты и правила начисления вознаграждений госисполнителям

Согласно принятому Кабинетом министров постановлению № 502, внесены изменения в порядок выплаты вознаграждений госисполнителям. Согласно документу:

  • пересмотрели пропорции распределения исполнительного сбора;
  • ввели более четкую систему финансовой мотивации для рядовых исполнителей и руководителей.

Обновленные правила предусматривают, что госисполнители начнут получать до 40% от размера исполнительного сбора. Соответствующая ставка предусматривается для отделов госисполнительной службы межрегиональных управлений Министерства юстиции. Исполнителям подразделений принудительного исполнения решений установили другой уровень — 25% от взысканной суммы.

Также урегулировали вопрос суммы коллективного вознаграждения для руководства:

  1. Начальникам отделов будут назначать 4% от общего сбора, взысканного подразделением;
  2. Руководителям отделов принудительного исполнения - 3%;
  3. Заместителям предусмотрены 2% или по 1% в зависимости от их количества.

Среди других новаций — руководителям, которые самостоятельно ведут исполнительные производства, предусмотрено вознаграждение сразу по двум направлениям, что призвано усилить их заинтересованность в результатах: как управленцам, и как непосредственным исполнителям.

Предусматриваются также организационные изменения:

  • унифицировали подходы в деятельности отделов в Киеве и регионах;
  • упростили систему отчетности по назначению вознаграждений.

Такие изменения призваны уменьшить административную нагрузку и сделать процесс более прозрачным.

Новые правила заработают с первого числа месяца, следующего после официального опубликования постановления. Обновленная модель должна усилить эффективность принудительного исполнения решений и мотивацию работников Государственной исполнительной службы.

Кому еще инициируют установление доплат к окладам

Высший совет правосудия (ВСП) призвал поддержать дополнительные коэффициенты повышения окладов работников аппаратов местных судов. Там настаивают, что правительство должно обеспечить надлежащее финансирование судебной системы в период войны. Стабильное финансирование будет гарантировать независимость судей, непрерывность деятельности и усилит доверие общественности к судебной системе.

Коэффициенты повышения окладов в случае одобрения правительством будут зависеть от уровня нагрузки на суды:

  • на 20% превышение нагрузки — коэффициент 1,2;
  • на 100% превышение нагрузки — коэффициент 1,3;
  • на 200% превышения нагрузки — коэффициент 1,4.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда должны прийти премии и "боевые" военнослужащим в апреле. Средства поступают на карты в два этапа, однако все выплаты должны перечислять до 20 числа ежемесячно.

Еще Новини.LIVE писали, сколько зарабатывают сотрудники полиции в Украине. Известно, что входит в общую сумму, кроме базового оклада, премии, доплаты за звание, выслугу лет, работу в ночные смены в 2026 году.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
