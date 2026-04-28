Зарплаты в 2027 году: кому Кабмин заблаговременно утвердил новые суммы окладов

Работник в офисе, деньги.

Украинское правительство утвердило повышенные должностные оклады некоторым работникам до 48 000 грн на 2027 год. Согласно принятому решению, большие суммы на несколько тысяч гривен предусмотрены для специалистов одного из государственных учреждений.

О том, кому будут платить больше в следующем году, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кому из работников повысят зарплату в 2027 году

Речь идет о принятии постановления №516 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины" № 5, согласно которому обновили схемы должностных окладов работникам госучреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций". В документе указана ожидаемая денежная мотивация работников на 2027 год.

В этом году также действует утвержденная правительством схема должностных окладов работников этого госучреждения. В следующем году суммы вырастут сразу на несколько тысяч гривен.

Ожидается, что больше будет получать исполнительный директор, у которого сейчас оклад составляет 43 700 грн. Также вырастет базовая сумма у заместителя исполнительного директора, который сейчас получает 34 100 грн.

Повысят оклад главному бухгалтеру с нынешних до 28 500 грн. Пересмотрят базовый размер начальнику управления, для кого предусмотрены суммы от 28 300 до 31 000 грн.

Также на несколько тысяч вырастет выплата начальника службы, советника с нынешних 22 700 — 23 000 грн. Обновят суммы ведущим аналитикам, экспертам, юрисконсультам, бухгалтерам, специалистам по управлению проектами и программами по региональному представительству, специалистам по публичным закупкам, уполномоченным по антикоррупционной деятельности, инженерам-программистам, консультантам, документоведам, которым начисляют 17 700 — 22 700 грн.

Вырастут оклады аналитиков I категории, которым сейчас платят 17 000 грн, и аналитикам II категории с 11 500 — 13 500 грн. Также повысят выплаты помощнику исполнительного директора, специалисту по информационным технологиям, которым сейчас начисляют 11 000 — 11 400 грн.

Согласно постановлению правительства №516, размеры должностных окладов Офиса по привлечению и поддержке инвестиций на 2027 год утвердили на таком уровне:

Исполнительный директор будет получать 48 030 грн;

Заместитель исполнительного директора — 37 479 грн;

Главный бухгалтер — 31 324 грн;

Начальник управления — от 31 104 до 34 071 грн;

Начальник службы, советник — от 24 949 до 25 279 грн.

Также от 19 454 до 24 949 грн будут получать ведущие: аналитик, эксперт, юрисконсульт, бухгалтер, специалист по управлению проектами и программами по региональному представительству, специалист по публичным закупкам, уполномоченный по антикоррупционной деятельности, инженер-программист, консультант и документовед.

Аналитикам I категории, специалистам по управлению проектами и программы по региональному представительству I категории, старшим экспертам, юрисконсультам будут платить 18 684 грн.

Аналитикам II категории, экономистам по финансовой работе, менеджерам по персоналу — от 12 639 до 14 838 грн.

Помощникам исполнительного директора, специалистам по информационным технологиям, простым специалистам обещают оклады от 12 090 до 12 530 грн в 2027 году.

Что стоит знать об Офисе по привлечению инвестиций

Правительственную институцию Офис по привлечению и поддержке инвестиций (известную как UkraineInvest) создали около десяти лет назад для привлечения прямых иностранных инвестиций, сопровождения крупных инвесторов и улучшения инвестклимата в стране.

Задачей работников Офиса является оказание помощи инвесторам во взаимодействии с органами власти и решении вопросов реализации проектов.

Среди ключевых инструментов взаимодействия является "консьерж-сервис", предусматривающий постоянное взаимодействие с инвестором по всем вопросам, которые могут у него возникнуть: от изменений в нормативной базе до защиты имущественных прав.

