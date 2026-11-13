Зарплаты украинцев выросли на 80%: кому платят больше в ноябре
В ноябре 2026 года некоторые специалисты могут получать более высокую заработную плату по сравнению с прошлым годом. Части сотрудников работодатели повысили оплату до 30 000 — 55 000 грн. При этом средняя зарплата по всей Украине составляет 31 000 грн.
Такие данные приводит кадровый портал "Work.ua", передают Новини.LIVE.
Как изменились зарплаты в Украине за год
Согласно информации аналитиков, на украинском рынке труда для ряда специалистов наблюдается положительная динамика в отношении оплаты.
По состоянию на ноябрь 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 31 000 грн, что на 15% выше по сравнению с прошлым годом или на 4 000 грн больше. В ноябре 2025 года средняя заработная плата составляла 27 000 грн
В то же время, на вершине этого списка с повышением зарплаты примерно на 80% находятся: авторы, создатели текстов и контента, в зависимости от сферы (литература, журналистика, маркетинг или кино), инспекторы по парковке (операторы паркингов, контролеры автостоянок), специалисты по кибербезопасности (специалисты по информационной безопасности, аналитики безопасности, Security Analyst).
В частности, у авторов средняя заработная плата по состоянию на ноябрь 2026 года составляет 55 000 грн. Этот показатель на 83% выше, согласно анализу вакансий, размещенных за последний год. В ноябре прошлого года работодатели в среднем предлагали таким специалистам 30 000 грн. Количество вакансий для копирайтеров и контент-мейкеров в сфере рекламы, бизнеса, медиа и социальных сетей за 12 месяцев выросло на 15%.
На втором месте по росту зарплаты находятся парковщики, которые сейчас получают 30 000 грн. Год назад контролерам парковочной площадки предлагали на 80% меньшую заработную плату, а именно — 16 700 грн. Количество вакансий для сотрудников, контролирующих оплату и правила парковки в городах, за год выросло на 25%.
На третьем месте по росту дохода — специалисты по информационной безопасности. По данным портала, сейчас таким специалистам платят 40 000 грн, что на 78% больше, чем было в ноябре 2025 года. Работодатели на сайте в среднем в прошлом году предлагали специалистам, которые отслеживают угрозы и предотвращают хакерские атаки, 22 500 грн. В то же время число предложений о работе сократилось за год на 17%.
У кого еще существенно выросла зарплата
Как показывает статистика по опубликованным вакансиям, за последний год оплата труда выросла у представителей различных сфер. В частности, более чем на 50% потенциальный доход вырос у программистов, макетчиков, операторов лазерной резки, менеджеров по рекламациям, ретушеров, переводчиков английского языка, кондитеров, агрономов и директоров по строительству.
- Инженеры по автоматизации — до 50 000 грн (+67%);
- Программисты ЧПУ (числовое программное управление) — до 70 000 грн (+65%);
- Макетчики — до 57 500 грн (+64%);
- Операторы лазерной резки — до 42 500 грн (+63%);
- Менеджеры по рекламациям — до 42 500 грн (+63%);
- Менеджеры организаций — до 40 000 грн (+60%);
- Ретушеры — до 35 500 грн (+58%);
- Переводчики английского языка — до 38 000 грн (+52%);
- Кондитеры — до 32 500 грн (+51%);
- Агрономы — до 45 000 грн (+50%);
- Директоры по строительству — до 75 000 грн (+50%);
- Плиточники — до 60 000 грн (+50%).
Кому предлагают более низкие зарплаты в ноябре
Кроме того, как показывает исследование кадрового портала, у ряда специалистов зарплата за последний год сократилась. В частности, в списке:
- Заучи — 25 000 грн (-9%);
- Брокеры — 57 000 грн (-12%);
- Веб-дизайнеры — 35 000 грн (-13%);
- Ассистенты проекта — 27 500 грн (-13%);
- Инженеры по обслуживанию терминалов — 30 000 грн (-15%);
- Front-end-программисты — 37 500 грн (-17%);
- Трихологи — 50 000 грн (-17%);
- Учителя изобразительного искусства — 14 000 грн (-20%).
Ранее Новини.LIVE сообщали, какие изменения в индексации зарплаты ожидаются в следующем году. Согласно планам, предполагается обнуление индексации, накопленной за предыдущий год. Учитывая это, в Украине третий год подряд индексацию за декабрь не будут переносить на январь.
Еще Новини.LIVE писали о том, что с января следующего года повысят минимальную зарплату на 10,4% для людей с инвалидностью. Согласно законодательству, такие работники должны получать суммы, не ниже "минималки". Ежемесячный размер вырастет с 8 647 грн до 9 546 грн.