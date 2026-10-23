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Главная Финансы Оплата труда госслужащих: кто имеет право на двойную помощь

Оплата труда госслужащих: кто имеет право на двойную помощь

Ua ru
23 октября 2026 14:30
Зарплаты чиновников: кому гарантируют оказание двойной помощи в октябре Новини.LIVE
Человек держит кошелек с купюрами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине законодательство в некоторых случаях позволяет выплачивать работникам государственной службы две материальные помощи в течение одного месяца, помимо должностного оклада, премий и надбавок. Известно, при каких обстоятельствах разрешается претендовать на две выплаты одновременно.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на закон № 889-VIII.

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Кто из госслужащих имеет право на двойную помощь

Начисление двух выплат одновременно предусмотрено в том случае, когда государственный служащий подал заявление на ежегодный основной отпуск, что предусматривает автоматическое предоставление денежной помощи на оздоровление, а также в том же месяце заявил о необходимости материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

При таких условиях нормы законодательства не запрещают назначать государственным служащим сразу два пособия.

Два вида выплат возможны, поскольку предоставляются на разные цели и на разных условиях. В частности, денежное пособие в связи с предоставлением ежегодного основного отпуска предусмотрено ч. 1 ст. 57 закона "О государственной службе" и является обязательным, а социально-бытовая материальная помощь назначается на основании отдельного обращения должностного лица.

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Какие предусмотрены размеры двух выплат

Размер "отпускной" помощи примерно будет соответствовать текущей заработной плате. В настоящее время она определяется как сумма:

  • должностного оклада;
  • надбавки за выслугу лет;
  • надбавки за ранг государственного служащего.

В то же время, согласно правилам, сумма материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов не может превышать среднемесячной заработной платы.

Особенности предоставления двойных выплат госслужащим

Право на получение материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов прописано в ч. 2 ст. 54 этого же закона, а механизм — в "Порядке предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов" правительственного постановления № 500. Согласно его нормам, такая помощь может назначаться один раз в год.

В то же время решение о возможности начисления выплаты помощи на решение социально-бытовых нужд будет зависеть от решения руководства и наличия средств в фонде оплаты труда.

Социально-бытовая материальная помощь не является гарантированной выплатой, в отличие от "отпускной".

Основанием для предоставления выплаты станут:

  • личное заявление работника;
  • соответствующий приказ руководителя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре для государственных служащих предусмотрена индексация заработной платы, а также начисление премий. Кроме того, осенью чиновникам в регионах начнут начислять надбавки за европейские инициативы. Известно, кому предусмотрена максимальная сумма в размере 15 окладов (до 125 000 грн).

Еще Новини.LIVE писали о том, какая работа привлекает больше всего украинцев. Согласно кадровому порталу, в перечень вошли вакансии в сфере производства, логистики и строительства. При этом всплеск интереса зафиксировали среди кандидатов на должность комплектовщика. Их количество увеличилось в пять раз. Средняя заработная плата таких работников составляет 31 500 грн в 2026 году.

зарплаты выплаты работа деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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