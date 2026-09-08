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Главная Финансы Минимальная зарплата: профсоюзы предлагают повысить сумму

Минимальная зарплата: профсоюзы предлагают повысить сумму

Ua ru
8 сентября 2026 14:30
Минимальная зарплата, оклады и гарантии: что предлагают изменить для работников
Гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE

Украинские профсоюзы выступили с предложением существенно доработать проект Программы деятельности правительства, в частности, в вопросе обеспечения реального роста заработной платы в бюджетной сфере и приведения минимальной зарплаты в соответствие с европейскими нормами. А также призвали запустить механизм гарантированной выплаты зарплат в случае неплатежеспособности работодателей во время войны.

О том, какие инициативы продвигает Объединенный представительный орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Как предлагают изменить минимальную зарплату в Украине

Профсоюзы представили свои инициативы к проекту постановления парламента "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины", в которых указывают на необходимость усиления документа в части трудовой и социальной составляющих.

В частности, одним из ключевых предложений является необходимость повышения оплаты труда в стране. Они выступают за дополнение Программы решениями о постепенном изменении реальной зарплаты и ее приближении к покупательной способности, что станет гарантией стабильных экономических условий. Благодаря этому удастся удержать квалифицированные кадры, а уровень зарплат приблизится к европейским нормам.

Что касается минимальной зарплаты, то в следующем году предлагается приблизить ее уровень к 50% от средней зарплаты в стране. Речь идет не о конкретной сумме, а об ориентире.

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Среди причин необходимости пересмотра минимально гарантированного уровня оплаты труда — существенная разница между показателями в странах ЕС и Украине, которая стремится стать частью Евросоюза. Сейчас же фактическая покупательная способность "минималки" остается низкой.

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8 647 грн, а средняя оплата труда, по данным Государственной службы статистики, находится на уровне 32 243 — 32 783 грн.

Как хотят повышать зарплаты бюджетникам

Еще одной инициативой является рост оплаты труда в учреждениях, заведениях и организациях бюджетной сферы.

Правительству предлагают обеспечить повышение окладов и надбавок бюджетникам темпами, не меньшими, чем рост средней зарплаты в стране.

В частности, предлагается повысить зарплаты работникам сферы здравоохранения и обеспечить их уровень не ниже средней зарплаты в экономике.

Создание гарантийного учреждения

Профсоюзы предлагают создать гарантийное учреждение на случай, если работодатели не смогут выплачивать зарплаты. Появление соответствующего механизма защитит финансовое положение работников в случае неплатежеспособности работодателей.

Для этого предлагают внести изменения в Программу по запуску и обеспечению функционирования гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований работников.

Механизм должен обеспечивать выплату работникам причитающихся им средств в сложных экономических ситуациях. Речь идет о компаниях, которые не в состоянии самостоятельно погасить задолженность по зарплате.

Ожидается, что функционирование гарантийного учреждения необходимо обеспечить до 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что на рынке труда все больше работодателей предлагают заработную плату в размере 30 000 грн. В частности, такую сумму обещают специалистам самых разных сфер: фитнес-тренерам, декораторам, бухгалтерам и пекарям. За год у них оплата труда выросла на 22–28%. В сентябре в среднем украинцам платили 25 000 грн, а сейчас — на 18% больше.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине с 2027 года намерены изменить механизм оплаты труда в бюджетной сфере. Планируется повысить должностные оклады, изменить систему определения зарплаты, а также ввести единые подходы к формированию оплаты труда в государственном и частном секторах. Оплата будет зависеть от должности, сложности и ответственности, а также компетентности работников.

зарплаты выплаты работа деньги правительство
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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