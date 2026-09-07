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Главная Финансы Зарплата достигла 30 000 грн: кому из специалистов платят больше

Зарплата достигла 30 000 грн: кому из специалистов платят больше

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7 сентября 2026 14:30
Зарплаты в Украине выросли: каких специалистов ищут с зарплатой 30 000 грн
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине появляется все больше вакансий с заработной платой 30 000 грн, что соответствует среднерыночному уровню. Претендовать на такую заработную плату могут специалисты самых разных сфер. В частности, на 22–28 % выросли зарплаты у фитнес-тренеров, декораторов, бухгалтеров и пекарей.

Об этом свидетельствует аналитическая информация, размещенная на одном из кадровых сайтов, передают Новини.LIVE.

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Кому среднюю зарплату повысили до 30 000 грн

По данным портала по поиску работы Work.ua, в частности, среднюю заработную плату на уровне более 30 000 грн гарантируют пекарям. В сентябре такие специалисты получают на 22% больше, чем в 2025 году, а именно — 30 500 грн. Сумма рассчитана на основе данных по 1471 вакансии (Baker/Хлебопекарь/Помощник пекаря), размещенной на портале за последние три месяца. В сентябре прошлого года пекарям в среднем платили 25 000 грн. В этом году количество предложений работы для таких работников сократилось на 23%.

Также до 30 000 грн выросла зарплата фитнес-тренеров. За год сумма увеличилась на 28%, а количество вакансий сократилось на 25%. В сентябре 2025 года такие работники могли получать 23 500 грн. Соответствующие данные были рассчитаны на основе 251 вакансии (по схожим запросам-синонимам "Fitness trainer", "Инструктор по фитнесу", "Инструктор групповых программ") на портале за три месяца.

Кроме того, работодатели пересмотрели уровень оплаты труда по вакансии  "Оптометрист". Специалистам по проверке зрения и подбору средств коррекции, таких как очки или контактные линзы, теперь платят 30 000 грн, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. В 2025 году им обещали 23 500 грн. Такой показатель был определен на основе данных 178 вакансий, опубликованных за последние три месяца.

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В этом году изменились зарплаты декораторов. Таким специалистам сейчас также предлагают в среднем зарплату на уровне 30 000 грн, что на 25% больше, чем было в сентябре прошлого года. Сумма рассчитана на основе информации из 59 вакансий, размещенных на Work.ua с таким заголовком и по схожим запросам-синонимам за последние три месяца. Количество предложений о работе увеличилось за последний год на 12%.

Зарплата выше 30 000 грн выросла также у бухгалтеров. За последний год оплата повысилась на 23%. Если в сентябре прошлого года таким специалистам предлагали 25 000 грн, то сейчас обещают в среднем 30 800 грн. Количество вакансий за год фактически не изменилось (+1).

Также в список сотрудников, у которых средняя зарплата превысила 30 000 грн и более, вошли:

  1. Производитель полуфабрикатов — 31 200 грн (+36%);
  2. Водитель погрузчика — 35 000 грн (+27%);
  3. Контролер ОТК (отдела технического контроля) — 32 500 грн (+27%);
  4. Оператор на производстве — 31 500 грн (+26%);
  5. Печатник — 31 500 грн (+26%);
  6. Электрик — 33 500 грн (+22%);
  7. Визажист — 30 000 грн (+22%);
  8. Зоотехник — 30 000 грн (+22%).

Как изменилась средняя зарплата в стране

В сентябре 2026 года средняя заработная плата по вакансиям в Украине не претерпела изменений. Последние четыре месяца показатель продолжает оставаться на уровне 30 000 грн. В апреле средняя заработная плата составляла 29 000 грн, а в январе этого года — 27 500 грн.

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Изменение зарплаты за год. Источник: Work.ua

В сентябре 2025 года украинцам в среднем платили 25 000 грн, с тех пор показатель вырос на 18%.

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зарплаты выплаты работа рынок труда деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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