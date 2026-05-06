Зарплаты в судах Украины: где в среднем платят больше всего и есть дефицит кадров

Здание ВАКС, деньги.

В 2026 году в независимых судах Украины, осуществляющих правосудие, наблюдается неодинаковая структура оплаты труда. Разрыв в уровне средних зарплат в разных институциях системы органов судебной власти существенный: от около 46 000 грн до более чем 100 000 грн.

Сравнить зарплаты, которые получают судьи в разных органах, можно на портале Министерства финансов, передают Новини.LIVE.

Какие зарплаты выплачивают в разных судах в 2026 году

Согласно данным Минфина, которые получает непосредственно от госорганов через автоматизированную информационную систему, в марте этого года средние зарплаты в судебных органах имели такую градацию:

В Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности (ВСПИС) — 102 000 грн; В Высшем совете правосудия (ВСП) — 62 400 грн; В Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) — 61 000 грн; В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) — 60 400 грн; В Верховном Суде (ВС) — 56 300 грн; В Государственной судебной администрации (ГСА) — 54 100 грн; В Службе судебной охраны (ССО) — 52 900 грн; В Конституционном суде (КС) — 49 300 грн; В Национальной школе судей Украины (НШСУ) — 46 500 грн.

В 2026 году общий уровень заработной платы демонстрирует умеренную коррекцию по сравнению с предыдущим годом.

Зарплаты в судах в 2026 году. Источник: Минфин

Также наблюдается в инстанциях кадровый дефицит, ведь вакантными остаются примерно 24% или 10 600 должностей. При штатной численности в 44 800 должностей заняты только 34 100 грн.

Самая сложная ситуация с наличием специалистов — в Высшем антикорсуде. Там количество вакансий достигает 36%, что говорит о функционировании учреждения на фоне недоукомплектования.

Численность работников в 2026 году. Источник: Минфин

Инициирование доплат к окладам в аппаратах местных судов

На днях Высший совет правосудия призвал правительство установить дополнительные коэффициенты к окладам работников аппаратов местных судов для надлежащего функционирования судебной системы в период военного положения.

Там отмечают, что усиленное финансирование станет гарантией независимости судей, непрерывности деятельности и усиления доверия населения к судебной системе.

Также разработали шкалу коэффициентов для повышения должностных окладов, которые будут зависеть от уровня нагрузки на суды:

превышение нагрузки на 20% — коэффициент 1,2;

превышение нагрузки на 100% — коэффициент 1,3;

превышение нагрузки на 200% — коэффициент 1,4.

Такие надбавки предлагают установить для работников аппаратов местных судов на период военного положения в стране.

