Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Оплата труда в судах: где в среднем получают 102 000 грн

Оплата труда в судах: где в среднем получают 102 000 грн

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 14:30
Зарплаты в судах Украины: где в среднем платят больше всего и есть дефицит кадров
Здание ВАКС, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году в независимых судах Украины, осуществляющих правосудие, наблюдается неодинаковая структура оплаты труда. Разрыв в уровне средних зарплат в разных институциях системы органов судебной власти существенный: от около 46 000 грн до более чем 100 000 грн.

Сравнить зарплаты, которые получают судьи в разных органах, можно на портале Министерства финансов, передают Новини.LIVE.

Какие зарплаты выплачивают в разных судах в 2026 году

Согласно данным Минфина, которые получает непосредственно от госорганов через автоматизированную информационную систему, в марте этого года средние зарплаты в судебных органах имели такую градацию:

  1. В Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности (ВСПИС) — 102 000 грн;
  2. В Высшем совете правосудия (ВСП) — 62 400 грн;
  3. В Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) — 61 000 грн;
  4. В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) — 60 400 грн;
  5. В Верховном Суде (ВС) — 56 300 грн;
  6. В Государственной судебной администрации (ГСА) — 54 100 грн;
  7. В Службе судебной охраны (ССО) — 52 900 грн;
  8. В Конституционном суде (КС) — 49 300 грн;
  9. В Национальной школе судей Украины (НШСУ) — 46 500 грн.

В 2026 году общий уровень заработной платы демонстрирует умеренную коррекцию по сравнению с предыдущим годом.

суди зарплати
Зарплаты в судах в 2026 году. Источник: Минфин

Также наблюдается в инстанциях кадровый дефицит, ведь вакантными остаются примерно 24% или 10 600 должностей. При штатной численности в 44 800 должностей заняты только 34 100 грн.

Читайте также:

Самая сложная ситуация с наличием специалистов — в Высшем антикорсуде. Там количество вакансий достигает 36%, что говорит о функционировании учреждения на фоне недоукомплектования.

суди
Численность работников в 2026 году. Источник: Минфин

Инициирование доплат к окладам в аппаратах местных судов

На днях Высший совет правосудия призвал правительство установить дополнительные коэффициенты к окладам работников аппаратов местных судов для надлежащего функционирования судебной системы в период военного положения.

Там отмечают, что усиленное финансирование станет гарантией независимости судей, непрерывности деятельности и усиления доверия населения к судебной системе.

Также разработали шкалу коэффициентов для повышения должностных окладов, которые будут зависеть от уровня нагрузки на суды:

  • превышение нагрузки на 20% — коэффициент 1,2;
  • превышение нагрузки на 100% — коэффициент 1,3;
  • превышение нагрузки на 200% — коэффициент 1,4.

Такие надбавки предлагают установить для работников аппаратов местных судов на период военного положения в стране.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство изменило правила назначения вознаграждений к должностным окладам для работников Государственной исполнительной службы. Изменения в начислении новых процентов заработали в начале мая этого года.

Еще Новини.LIVE писали, что правительство утвердило повышенный уровень должностных окладов для работников Офиса по привлечению и поддержке инвестиций на 2027 год. Согласно изменениям, некоторые специалисты государственного учреждения начнут получать 48 000 вместо 43 700 грн.

зарплаты работа судьи
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации