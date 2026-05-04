Зарплаты в Украине: у кого доход должен вырасти до рыночных 60 000 грн

В Украине обновили подходы в формировании стоимости строительства, финансируемого за счет публичных средств или кредитов под госгарантии. Новые правила позволят повысить заработную плату строителей в сметах до рыночного уровня.

О том, как изменятся зарплаты в отрасли, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Кабинета министров.

Как изменятся зарплаты строителей в 2026 году

Новое постановление № 526 правительства внесло изменения в постановление "Некоторые особенности определения стоимости строительства в условиях военного положения" в подходе формирования сметы в строительной отрасли.

Согласно ему, уровень заработной платы заказчики начнут определять на начальном этапе подготовки проекта. Ключевое требование — он не сможет быть ниже уровня средней заработной платы на строительстве в конкретной области за последний год по статистическим данным.

К показателю будут применять корректирующий коэффициент, установленный правительством: от полутора до трех в зависимости от средней заработной платы.

Ожидается, что за счет этого сметная зарплата сможет приблизиться к реальному рыночному уровню. Речь идет о сумме от 30 000 — до 60 000 грн. Такой подход позволит усилить прозрачность финансирования и привлекательность сферы для специалистов.

Важной новацией также является требование предоставления подтверждения фактических выплат. Подрядчикам будут предоставлять компенсацию за оплату труда только в рамках реально выплаченной зарплаты, что должно подтверждаться документами в оформлении актов выполненных работ. Это сделает невозможным разрыв между фактическими и "бумажными" выплатами.

Изменения положительно повлияют в области строительства в условиях военного положения на:

детенизацию рынка;

повышение уровня оплаты труда строителей;

формирование более прозрачных правил работы.

Какая сейчас средняя зарплата в строительстве и архитектуре в Украине

Согласно данным портала Work.ua, по состоянию на май средняя зарплата в категории "Строительство, архитектура" в стране составляет 35 000 грн. Речь идет о медиане зарплат по данным из 18 196 вакансий, размещенных на портале категории за последние три месяца. Сейчас насчитывается 5473 вакансии для специалистов этой сферы.

Больше всего сейчас получают прорабы — 50 000 грн (за год зарплата выросла на 11%) и главные инженеры — 50 000 грн (за год не изменилась). Кроме того, на такой доход могут рассчитывать другие специалисты отрасли:

Сварщик — 37 500 грн (+15%); Маляр — 35 000 грн (+27%); Столяр — 32 500 грн (+18%); Электромонтажник — 30 000 грн (+18%); Дизайнер интерьера — 40 000 грн (+14%); 3D-дизайнер — 38 000 грн (+14%).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Министерство финансов показало, какие зарплаты получают чиновники. В частности, за март выплатили средства для 165 400 человек, которые находились на госслужбе, что более чем на 2 000 меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Больше всего платили в Антимонопольном комитете — 95 900 грн, в НКРЭКУ — 95 300 грн, в Счетной палате — 80 800 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что по итогам марта показатель средней зарплаты в Украине находился на уровне 30 356 грн. Больше всего платят гражданам в Киеве — 49 381 грн, а самые низкие средние зарплаты в Черновицком и Кировоградском регионах — 21 453 и 21 375 грн соответственно.