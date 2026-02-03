Видео
Работа на госслужбе 2026 — какие действуют правила в оплате труда

Работа на госслужбе 2026 — какие действуют правила в оплате труда

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:30
Работа на государственной службе — какие действуют правила в оплате труда в 2026 году
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году на государственной службе будет действовать схема должностных окладов, сформированных по результатам классификации должностей. Благодаря новому подходу заработная плата будет зависеть не от названия должности, а от ее реального содержания, уровня сложности и ответственности.

Об этом информирует издание Новини. LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также:

Ключевые изменения в оплате труда на госслужбе

Согласно новому правительственному постановлению, призванному урегулировать вопрос оплаты труда госслужащих в этом году на основе классификации должностей, внесены изменения в ранее принятые решения. Им Кабинет министров фактически продлил действие действующих подходов в формировании окладов с привязкой к новому бюджетному 2026 году.

Система предусматривает, что каждая должность относится к определенной "семье" и уровню, а на размер оклада прямо влияют сложность функций, ответственность и юрисдикция органа.

Постановление определило новый подход к должностным окладам в 2026 году в:

  • областных госадминистрациях (в частности, военных);
  • Киевской горгосадминистрации;
  • органах сферы безопасности и обороны (кроме Минобороны и МВД);
  • областных и окружных прокуратурах;
  • в органах Пенсионного фонда.

Отдельно определили порядок действий для госорганов, которые уже провели классификацию должностей госслужбы. Если при повторной оценке должности ее грейд изменится по сравнению с прошлым годом, то новый оклад будут применять только после проведения повторной классификации должностей. До этого времени учреждение должно будет использовать уровень окладов, действовавших для соответствующей должности в 2025-м.

Стоит отметить, что с 1 января этого года зарплаты государственных служащих выросли, ведь должностные оклады привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, уровень которого пересмотрели (3 328 грн). Он должен составлять не менее 2,5 прожиточного минимума, а максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может быть выше 15 минимальных окладов для служащих местного уровня.

На госслужбе есть постоянная заработная плата в виде фиксированной выплаты и основного вознаграждения за должностные обязанности (70%) и вариативная с дополнительными стимулами (30%).

Цель нового подхода для окладов госслужащих

Фактически Кабинет министров утвердил правило на текущий год, что повышение или снижение грейда не может в автоматическом режиме менять заработную плату без обновления классификации. Это позволит предотвратить необоснованные колебания окладов и утвердить единый подход для различных учреждений.

Постановление применяется с начала 2026 года.

Решение правительства призвано сохранить логику реформы оплаты труда на государственной службе, когда зарплата зависит не от названия должности. На нее влияют следующие факторы:

  • реальное содержание;
  • сложность работы;
  • уровень ответственности.

Кадровые службы обязаны проверять результаты классификации должностей и правильно применять схемы должностных окладов в 2026 году.

Ранее мы писали, что премирование госслужащих будет происходить в этом году по ранее обновленным правилам. Теперь дополнительные выплаты являются четкой составляющей зарплаты.

Еще сообщалось, что в конце года вырос размер средней зарплаты. В декабре был зафиксирован уровень в 30,9 тыс. грн.

зарплаты выплаты работа деньги госслужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
