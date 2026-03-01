Дополнительные вознаграждения военным — кому и сколько выплатят в марте

Дополнительные вознаграждения военным. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнослужащие, которые находятся на передовой или выполняют задачи в зоне боевых действий или за ее пределами, кроме основного денежного обеспечения, ежемесячно получают дополнительное вознаграждение — так называемые боевые. Сумма выплат зависит от места службы и специфики выполняемых задач.

О том, какие суммы доплат военные получат в марте, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информагентство АрмияInform.

Кому выплатят 30, 50 и 100 тысяч

"Боевые" начисляют на основании приказа командира воинской части. Основанием для приказа является рапорт непосредственного командира по каждому военнослужащему.

В зависимости от места несения службы и выполняемых задач дополнительное вознаграждение может составлять:

30 000 грн — защитникам, которые выполняют боевые или специальные задачи согласно боевым приказам (интенсивная подготовка к ведению боевых действий, управление группировками войск, логистика, разминирование, противовоздушное прикрытие, наземная оборона объектов критической инфраструктуры);

50 000 грн — военным, выполняющим боевые задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, в том числе вне районов боевых действий;

100 000 грн — военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории или между позициями Сил обороны и врага, а также ракетчикам, артиллеристам и подразделениям ПВО.

Дополнительно к "боевым" предусмотрена накопительная доплата в 70 000 грн. Эту выплату получают защитники, которые суммарно провели 30 дней на линии соприкосновения с врагом, или в его тылу, выполняя боевые или специальные задачи.

Пока изменений в порядке начисления дополнительного вознаграждения не предвидится. Поэтому в марте военным выплатят его в том же размере, что и раньше.

Кому не начислят дополнительное вознаграждение

В отдельных случаях военнослужащим могут не выплатить "боевые". Это возможно, если защитник:

самовольно оставил воинскую часть;

употреблял алкогольные, наркотические, психотропные вещества;

отказался выполнять боевые приказы;

отстранен или отстранен от выполнения служебных обязанностей;

признан судом виновным в совершении уголовного или административного правонарушения;

намеренно причинил себе телесные повреждения;

отбывает наказание на гауптвахте.

Также причиной могут быть ошибки при формировании приказов на назначение выплаты.

Ранее мы рассказывали, что некоторые военнослужащие имеют право на дополнительные отпуска. Однако выплаты во время отдыха сохраняются не во всех случаях — это зависит от статуса защитника.

Также узнавайте о кредитных льготах, на которые имеют право защитники. Место несения службы при этом не имеет значения — это может быть как линия фронта, так и тыловая часть.