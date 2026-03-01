Выплаты новобранцам — сколько получат мобилизованные в марте

Выплаты мобилизованным на БОВП. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Мобилизованных на особый период или подписавших контракт с ВСУ украинцев в первую очередь направляют в учебные подразделения для прохождения обязательной подготовки. Во время БОВП военнослужащие получают денежное обеспечение.

Размер выплат на БОВП

С первого дня прибытия из ТЦК на базовую общевойсковую подготовку рекрутам начинают начислять денежное обеспечение, пояснили в Министерстве обороны Украины.

Минимальный размер выплат составляет 20 130 грн, однако конечная сумма может быть и больше, в зависимости от многих факторов, в частности звания и должности.

Денежное обеспечение выплачивается одной суммой в следующем календарном месяце. То есть, если рекрут прибыл на БОВП в феврале, то первые деньги за фактическое время пребывания в учебном центре, он получит в марте.

Сколько платят после БОВП

Рекрут первого тарифного разряда с выслугой до одного года, который проходит службу на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава ежемесячно получает базовое денежное обеспечение — 20 130 грн, а также доплаты, размер которых зависит от места службы и сложности выполняемых задач:

30 000 грн — за выполнение боевых задач вне районов активных боевых действий;

50 000 грн — для военных, которые привлечены к управлению войсками;

100 000 грн — для защитников, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий.

Доплата начисляется пропорционально дням выполнения задач. Отдельно предусмотрено так называемое накопительное вознаграждение — 70 000 гривен за каждые 30 дней пребывания непосредственно на "нуле".

Кроме того, военнослужащие могут рассчитывать на единовременные выплаты (оздоровительные, материальная помощь и т.д.) от государства в различных жизненных ситуациях.

