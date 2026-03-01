Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты мобилизованным — сколько получат новобранцы в марте

Выплаты мобилизованным — сколько получат новобранцы в марте

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:39
Выплаты новобранцам — сколько получат мобилизованные в марте
Выплаты мобилизованным на БОВП. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Мобилизованных на особый период или подписавших контракт с ВСУ украинцев в первую очередь направляют в учебные подразделения для прохождения обязательной подготовки. Во время БОВП военнослужащие получают денежное обеспечение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько начислят новобранцам в марте.

Реклама
Читайте также:

Размер выплат на БОВП

С первого дня прибытия из ТЦК на базовую общевойсковую подготовку рекрутам начинают начислять денежное обеспечение, пояснили в Министерстве обороны Украины.

Минимальный размер выплат составляет 20 130 грн, однако конечная сумма может быть и больше, в зависимости от многих факторов, в частности звания и должности.

Денежное обеспечение выплачивается одной суммой в следующем календарном месяце. То есть, если рекрут прибыл на БОВП в феврале, то первые деньги за фактическое время пребывания в учебном центре, он получит в марте.

Сколько платят после БОВП

Рекрут первого тарифного разряда с выслугой до одного года, который проходит службу на должностях рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава ежемесячно получает базовое денежное обеспечение — 20 130 грн, а также доплаты, размер которых зависит от места службы и сложности выполняемых задач:

  • 30 000 грн — за выполнение боевых задач вне районов активных боевых действий;
  • 50 000 грн — для военных, которые привлечены к управлению войсками;
  • 100 000 грн — для защитников, которые непосредственно выполняют задачи в зоне боевых действий.

Доплата начисляется пропорционально дням выполнения задач. Отдельно предусмотрено так называемое накопительное вознаграждение — 70 000 гривен за каждые 30 дней пребывания непосредственно на "нуле".

Кроме того, военнослужащие могут рассчитывать на единовременные выплаты (оздоровительные, материальная помощь и т.д.) от государства в различных жизненных ситуациях.

Ранее мы рассказывали, что украинские защитники во время службы имеют право на ряд надбавок к основному денежному обеспечению. В частности это доплата за научную степень.

Также узнавайте, кто из военнослужащих имеет право на дополнительный отпуск. Как оплачиваются эти дни и предоставляется ли компенсация, если их не использовали.

выплаты военные мобилизация зарплата БОВП
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации