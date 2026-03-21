Денежное обеспечение в ВСУ: размеры окладов и "боевых" в апреле

Военные идут по дороге. Фото: Генштаб

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из основного оклада и ряда надбавок. Основные выплаты защитникам осуществляются дважды в месяц. Отдельно могут начисляться оздоровительные и материальная помощь.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут оклады и надбавки военных в апреле.

Сколько минимально получают военные

Размер и порядок выплат денежного обеспечения военнослужащих регулируются приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года №260, приказом Минобороны от 22 мая 2017 года №280, а также решением Министра обороны Украины от 16 января 2024 года №183/уд.

Законодательные акты предусматривают, что сумма денежного содержания защитника состоит из:

должностного оклада;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу с государственной тайной;

надбавки за особые условия службы;

премии и боевых надбавок.

Минимальная сумма денежного обеспечения составляет 20 130,05 грн. Столько получает рекрут первого тарифного разряда, который служит менее одного года на должности рядового, сержантского, старшинского или офицерского состава.

Сейчас изменения в вышеперечисленные документы не вносились, поэтому в апреле защитники получат такие же выплаты, как и раньше.

Какие премии и доплаты получают военные

За выполнение служебных и боевых задач защитникам выплачивают надбавки или так называемые "боевые". Это:

30 000 грн — за выполнение задач за пределами территорий, где ведутся активные боевые действия;

50 000 грн — за управление подразделениями;

100 000 грн — за выполнение задач в зоне боевых действий.

Отдельно предусмотрена накопительная доплата, которая начисляется за каждые 30 дней пребывания — 70 000 грн. Раз в год, в зависимости от наличия финансирования, военнослужащим выплачивают оздоровительные. В отдельных случаях защитники могут рассчитывать и на материальную помощь.

Ранее мы рассказывали, в каких числах военнослужащие получают основное денежное обеспечение и доплаты. Иногда, особенно в начале года, военнослужащие не получают деньги в предусмотренные сроки. Чаще всего это связано с временным отсутствием финансирования или с бюрократическими процедурами.

Также узнавайте, какие доплаты за награды предусмотрены для защитников и ветеранов. Сумма выплат зависит от типа награды и размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января года, в котором осуществляются начисления.

Частые вопросы

Сколько получает военный вне штата?

Военнослужащий, зачисленный в распоряжение командира или выведенный вне штата, первые два месяца получает денежное обеспечение согласно занимаемой им должности до вывода вне штата. Следующие месяцы денежное обеспечение, как правило, выплачивается в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет.

Сколько получает военный в тылу?

Денежное обеспечение таких военнослужащих зависит от места выполнения служебных обязанностей. При этом сумма не может быть меньше 20 130,05 грн.