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Главная Финансы Без опыта и образования: кому и где в Украине платят 30 000 грн

Без опыта и образования: кому и где в Украине платят 30 000 грн

Ua ru
27 октября 2026 14:30
Зарплаты до 30 000 грн в октябре: какая работа не требует образования и опыта Magnific
Работник заведения общественного питания. Фото: Magnific

На украинском рынке труда есть вакансии, не требующие опыта работы и высшего образования, при этом заработная плата может достигать 30 000 грн. Среди таких предложений — работа кассиром. В частности, в Киеве за последний год оплата труда таких работников выросла на 20%.

Об этом свидетельствуют аналитические данные кадрового портала Work.ua, сообщают Новини.LIVE.

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Сколько получают кассиры в Украине в октябре

В Украине работать кассиром или продавцом-кассиром можно даже без опыта работы, ведь на портале большинство супермаркетов, сетей быстрого питания, магазинов и автозаправочных станций обещают бесплатное обучение новичков непосредственно на рабочем месте.

В то же время должность кассира предполагает материальную ответственность за все деньги в кассе и товар, поэтому работодатели ищут на такие позиции внимательных, честных и стрессоустойчивых людей.

Согласно информации сайта по поиску работы, по состоянию на конец октября 2026 года в среднем кассиры в Украине зарабатывают 24 000 грн. Этот показатель на 14% выше, чем в октябре 2025 года.

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Эта сумма была определена на основе опубликованных данных об оплате труда по около 6 540 вакансиям, размещенным на Work.ua за последние три месяца. В то же время количество предложений работы на кассе за последний год сократилось на 30%.

Где в Украине кассиры зарабатывают больше всего

Как показывают аналитические данные, по уровню заработной платы кассиров лидирует столица Украины. В Киеве средняя заработная плата по должности "кассир" составляет 30 000 грн. За последний год уровень оплаты труда для таких сотрудников по вакансиям вырос на 20%. В то же время количество предложений работы за год сократилось на 42%.

Далее по уровню оплаты труда кассиров среди регионов следует Львов. В октябре в среднем таким специалистам предлагают 29 000 грн. Сумма за последний год выросла на 26%, а число вакансий сократилось на 16%.

На третьем месте в рейтинге зарплат за работу на кассе — Одесса. В этом городе за такую работу в среднем платят 25 000 грн, что на 16% больше по сравнению с октябрем 2025 года. Количество вакансий за последние 12 месяцев сократилось на 19%.

На четвертом месте по уровню оплаты труда кассиров находится Днепр, где таким работникам работодатели в среднем гарантируют 24 000 грн. Размер зарплаты на 14% превышает показатель октября прошлого года. Количество вакансий за это время сократилось на 35%.

Замыкает пятерку лидеров по размеру заработной платы кассиров — Ивано-Франковск. В этом городе кассирам платят в среднем 23 000 грн. Сумма на 21% выше, чем была год назад. В то же время предложений такой работы за это время стало меньше на 47%.

Какие зарплаты кассиров в других регионах

От 20 000 грн платят за работу кассиром в 12 украинских областях. При этом за последний год оплата труда в большинстве регионов выросла, а открытых вакансий стало меньше. В списке:

  • Хмельницкий — 22 500 грн (+13%);
  • Черновцы — 22 500 грн (+13%);
  • Харьков — 22 000 грн (+22%);
  • Ужгород — 22 000 грн (0%);
  • Запорожье — 21 900 грн (+22%);
  • Винница — 21 500 грн (+23%);
  • Тернополь — 21 500 грн (+21%);
  • Ровно — 21 000 грн (+5%);
  • Луцк — 20 500 грн (+11%);
  • Полтава — 20 000 грн (+21%);
  • Кропивницкий — 20 000 грн (+25%);
  • Черкассы — 20 000 грн (+8%).

В то же время менее 20 000 грн платят таким работникам в Житомире, Николаеве, Сумах, Кривом Роге и Чернигове. А именно:

  • Житомир — 19 500 грн (+11%);
  • Чернигов — 19 000 грн (+23%);
  • Сумы — 19 000 грн (+19%);
  • Николаев — 19 000 грн (+9%);
  • Кривой Рог — 17 500 грн (+13%).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что учителя в Украине могут работать по совместительству в разных учебных заведениях. В то же время при начислении зарплаты педагогам в таких ситуациях предусмотрены некоторые нюансы. В частности, в этом году не действует прежнее финансовое ограничение в "1,5 ставки" и нормативные акты относительно совместительства в бюджетном секторе.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в украинском парламенте инициируют пересмотр оплаты труда специалистов НЭК "Укрэнерго". Сейчас им платят в несколько раз меньше, чем в НАЭК "Энергоатом". Сотрудников мотивирует лишь возможность бронирования, поскольку они получают до 20 000 грн.

зарплаты работа деньги рынок труда вакансии
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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