Компенсация за неиспользованный отпуск — кто имеет право и расчет в 2026 году

Деньги и работники в офисе. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Нормы украинского трудового законодательства предусматривают предоставление работникам денежной компенсации за неиспользованный отпуск в ряде случаев. Известно, какие действуют требования для такого права, а также правила расчета.

Об этом рассказали в одном из управлений Государственной службы по вопросам труда, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Основания для предоставления компенсации дней отпуска

Как отметили в Управлении инспекционной деятельности в Харьковской области Северо-Восточного межрегионального управления Гоструда, нормы законодательства предусматривают право работника на денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в следующих случаях:

В случае увольнения с работы

Если работник был уволен, то ему должны обязательно выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска и дополнительного отпуска (при наличии детей/совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы).

Если отпуск использован частично

В случае использования ежегодного отпуска в не менее 24 дней возможна денежная компенсация за неиспользованные дни, если его продолжительность больше (24 календарных дня отпуска нужно использовать фактически).

Речь идет о государственных служащих

За неиспользованный ежегодный отпуск государственным служащим предусматривается компенсация. Выплаты предоставляют в случае увольнения в рамках фонда оплаты труда госоргана.

Если работник был призван на военную службу

Также работникам, которых призвали на военную службу по призыву во время военного положения и мобилизации по их желанию может выплачиваться компенсация за все не отбытые дни ежегодного отпуска и за дополнительный отпуск для работников, у которых есть дети.

Как рассчитывают компенсацию за отпуск

Согласно действующим правилам, компенсацию рассчитывают путем умножения размера среднедневной зарплаты и количества неиспользованных дней отпуска.

При этом исчисление размера среднедневной заработной платы осуществляют по следующей формуле:

Среднедневная зарплата = Совокупный доход в расчетном периоде : Количество календарных дней расчетного периода

Время, в течение которого работник не работал и за ним не сохранялся доход или сохранялся частично, исключают из расчетного периода.

Как получить деньги за неиспользованный отпуск

В Государственной службе по вопросам труда отметили, что для получения компенсации за неиспользованный отпуск работник должен подать работодателю соответствующее заявление.

Это необходимо сделать не позднее последнего дня месяца, когда работник был освобожден от работы из-за призыва на службу.

"Денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в определенных законом случаях, в частности при увольнении, по желанию работника (после использования 24 дней отпуска), а также в некоторых специальных ситуациях, предусмотренных законодательством", — резюмировали в Гоструда.

Ранее мы писали, что некоторые лица могут получить 10 месячных должностных окладов. В случае соблюдения требований о наличии необходимого количества стажа госслужбы такую выплату гарантируют в случае выхода на пенсию.

Еще сообщалось, кому из украинцев могут гарантировать бронирование от мобилизации весной. Предприятия обязаны соблюсти требования по размеру средней зарплаты для сохранения статуса критического.