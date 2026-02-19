Видео
Главная Финансы Ежемесячные доплаты в ВСУ до 10% от оклада — кто имеет право

Ежемесячные доплаты в ВСУ до 10% от оклада — кто имеет право

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 14:30
Денежное обеспечение в ВСУ — какие гарантируют доплаты военным с научной степенью
Военнослужащие ВСУ. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие имеют право на различные ежемесячные доплаты как составляющую денежного обеспечения. В частности, известно, на каких условиях и в каком размере предусмотрены доплаты за научную степень или ученое звание в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны.

В этом году государство продолжает стимулировать привлечение научного потенциала в Вооруженные силы, сочетая военную службу с развитием науки и образования.

По информации оборонного ведомства, право на доплаты за научную степень имеют все военные, кроме срочной службы, у которых есть:

  • научная степень доктора философии (кандидата наук);
  • научная степень доктора наук.

В 2026 году размер ежемесячной доплаты для таких категорий военных составляет:

  • 5% должностного оклада — за степень доктора философии;
  • 10% от оклада — за степень доктора наук.

При наличии у военного двух научных степеней доплата может устанавливаться только за более высокую.

Важным является то, что соответствующая выплата может осуществляться при условии соответствия профиля деятельности научной степени. Для должностей, связанных с педагогической или научной деятельностью, учитывается сфера науки, тема диссертации и должностные обязанности. Для остальных военных определяющей является военно-учетная специальность, а также функциональные обязанности.

Доплаты военным за ученое звание

Также военным предусматривается доплата к окладам за ученые звания. Тем, кто занимает должности в сфере обучения или науки предоставляется:

  • 5% — от оклада за звание доцента (старшего научного сотрудника/старшего исследователя);
  • 10% — от оклада за звание профессора.

Если есть несколько ученых званий, доплату также начисляют за самое высокое.

Другие дополнительные выплаты в ВСУ

Также в этом году государство сохранило дополнительные денежные выплаты трех различных категорий. Речь идет о суммах от 30 тыс. до 100 тыс. грн.

Тем военным, которые осуществляют боевые/спецзадания в период обеспечения обороны страны, защиты безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии РФ, предусматривается доплата в размере 30 тыс. грн.

Дополнительную выплату для военных в составе органов военного управления, штабов и командования, выполняющих оперативное управление подразделениями, доплачивают 50 тыс. грн.

Самую высокую дополнительную выплату начисляют военнослужащим, которые находятся в зоне активных боевых действий, проходят лечение или реабилитацию из-за получения контузии, травмы, увечья в размере 100 тыс. грн.

Минимальное денежное довольствие военнослужащих ВСУ по состоянию на 2026 год составляет около 20,1 тыс. грн.

Ранее мы писали, что военные, которые служат по контракту в Вооруженных силах, могут получить доплату к денежному довольствию. Выплату предоставляют как военному, так и членам семьи.

Еще сообщалось, что военные контрактной службы могут получить единовременную выплату от государства. Дополнительные выплаты предоставляют за подписание первого контракта на службу с ВСУ.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
