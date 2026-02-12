Зарплаты украинцев — какие правила начисления индексации в 2026 году

Подсчеты на калькуляторе в офисе. Фото: Freepik

В 2026 году при определенных условиях предусмотрено осуществление индексации заработной платы украинских работников. Осовременивание выплат имеет свои особенности и зависит от уровня индекса потребительских цен (ИПЦ), ключевого экономического показателя, указывающего на среднее изменение стоимости товаров и услуг, отражая уровень инфляции или дефляции в Украине.

О правилах проведения индексации говорится в законе №4695-IX "О Госбюджете-2026", пишут Новини. LIVE.

Реклама

Читайте также:

Обновление правил индексации заработной платы в 2026 году

В целом правила осуществления осовременивания зарплат предусматривают, что такая возможность может возникнуть исключительно при условии достижения порога в 103% индекса потребительских цен (ИПЦ), который определяется нарастающим итогом в соответствии с базовым месяцем.

Согласно статье 41 закона №4695-IX, в этом году обнулили индексацию заработной платы, которую осуществляли в 2025 году, поэтому в январе суммы осовремененных доходов, возникших в декабре прошлого года, не начисляли.

Учитывая новые условия, январь, февраль и март выпали для возможности проведения индексации. Впервые соответствующая возможность может возникнуть в апреле при условии достижения ИПЦ за февраль в 103%. То есть январь будет точкой отсчета для индексации, февраль — началом расчета индекса потребительских цен, и только в марте обнародуют индекс инфляции за февраль, что может дать возможность осовременить зарплаты в апреле.

Таким образом, из-за обнуления не будет индексации зарплаты весь первый квартал текущего года.

Другие нюансы в индексации и выплате зарплаты

В Государственной службе по вопросам труда уточнили важные аспекты в осуществлении индексации зарплаты:

сумма повышения зарплаты должна превышать размер индексации, на которую работник имел право в соответствующем месяце;

в случае если показатель повышения ниже, чем сумма индексации, то она должна начисляться как разница между суммой индексации и размером фактического повышения зарплаты;

если зарплата выросла за счет премии, а оклад остался без изменений, то сумма индексации не уменьшится;

если повышение зарплаты (оклада) превысит сумму индексации, то она не начисляется;

если зарплата (оклад) повысилась не с первого числа месяца, то индексация должна рассчитываться за полный срок рабочего времени и выплачиваться пропорционально отработанному времени.

Как изменились требования к минимальной зарплате в 2026 году

В этом году правительство повысило уровень минимальной заработной платы. Она не может быть ниже следующих показателей:

для почасовой оплаты труда — в размере 52 грн (в 2025 году было 48 грн);

для месячной оплаты труда — в размере 8 647 грн (в прошлом году было 8 000 грн).

После вычета налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), уровень минимальной заработной платы будет равен 6 658 грн.

Также в ведомстве напомнили, что непроведение индексации, несвоевременность или выплата не в полном объеме является нарушением трудового законодательства по соблюдению минимальных госгарантий в сфере труда. В таком случае предусмотрены штрафные санкции в размере двух минимальных зарплат на дату выявления нарушения (17 294 грн).

Ранее сообщалось, что ждет работодателей за задержку выплаты зарплаты. В частности, при таких условиях работникам должны начислять компенсации за частичную потерю доходов.

Также мы писали о требованиях для работодателей в соблюдении нормативов по минимальной зарплате для людей с инвалидностью. В 2026 году условия ужесточились.