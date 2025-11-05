Минимальная зарплата может претерпеть изменения — что предлагают в Верховной Раде

Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

Украинские законотворцы рассматривают возможность отказа от действующей процедуры определения минимальной заработной платы граждан. В Верховной Раде Украины (ВРУ) уже начали готовить новую редакцию закона "Об оплате труда".

Соответствующие изменения анонсировали в комитете ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Необходимость обновления формулы минимальной зарплаты

В профильном комитете отметили, что сейчас украинские профсоюзы или работодатели не наделены правом влиять на формирование минимальной заработной платы.

Тогда как в новом проекте Государственного бюджета на следующий год предусмотрен заниженный показатель минимальной оплаты. Проблема в том, что даже новый размер не дотягивает до норм действующего законодательства — минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума вместе с учетом налогов. Он сейчас равен 9,7 тыс. грн с налогами. Учитывая это, "минималка" до налогообложения должна была бы находиться на уровне примерно в 10 тыс. грн.

Такой подход позволил бы иметь реальный уровень минимальной заработной платы в Украине. Соответственно это могло бы дать отечественной экономике дополнительного дохода до 40 млрд грн.

Как известно, с 1 января 2026 года в Украине минимальную заработную плату повысят только до 8,64 тыс. грн в месяц (до 52 грн почасовой оплаты труда). Только для педагогов ожидается существенный пересмотр выплат. Для такой категории работников планируют двухэтапное повышение: с января — на 30% и с сентября — на 20%.

Потребность в изменении почасовой оплаты труда украинцев

Также народные избранники начали обсуждать введение нового механизма в исчислении минимальной заработной платы в почасовом измерении.

В профильном комитете объяснили, что сейчас при минимальной заработной плате на уровне 8 тыс. грн почасовая ставка равна лишь 32 грн. Показатель требует пересмотра, ведь сейчас он меньше, чем стоимость проезда до работы и обратно в крупных городах.

Также в Министерстве экономики разрабатывают новые нормы Трудового кодекса, предусматривающие новый подход к трудовым отношениям украинских граждан.

Предполагается, что трудовые договоры сделают более гибкими, ведь позволят сочетать различные формы.

Например, с работниками можно будет договориться, что часть работы будет регулярной четыре часа, а дистанционно или сверхурочно — по два часа, добавили в комитете.

