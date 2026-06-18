Право на ежегодный отпуск: как работникам не потерять в зарплате

Расчеты в офисе и женщина на отдыхе. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские работники в "горячий" сезон отпусков должны знать, какие подходы применяются при начислении выплат, чтобы не потерять деньги в период отдыха. Чтобы получить максимальные суммы отпускных, необходимо соблюдать несколько правил.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на профильный портал Factor.Academy.

Какие подходы позволят получить максимальные отпускные

Как отмечают эксперты, при выходе в отпуск заработная плата может снизиться, если не знать правил начисления отпускных. Существуют эффективные способы, как самостоятельно повлиять на размер выплат во время отдыха.

Как правило, для определения среднего заработка необходимо знать расчетный период и уровень дохода за соответствующий период. Под расчетным периодом подразумеваются 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Чем выше окажется доход, тем больше будет сумма среднего заработка и, соответственно, отпускных.

В частности, весомую роль в расчете отпускных могут сыграть законные премии. Так, если работнику были назначены квартальные, годовые и другие премии, этот факт может увеличить размер отпускных. Однако есть важный нюанс: сумму премии не просто добавляют к расчету отпускных, а распределяют по месяцам. Учитывая это, чем больше месяцев с премией попадет в расчетный период, тем больше станет сумма отпускных.

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Также увеличить сумму отпускных может повышение оклада, однако если уйти в отпуск сразу после повышения, то в расчете все равно будет много "старой" заработной платы. Поэтому чем позже после повышения оклада человек пойдет в отпуск, тем выгоднее будет.

Как рассчитывают отпускные на основе заработной платы

По словам экспертов, отпускные начисляются только за календарные дни, включая выходные, тогда как зарплата — только за рабочие дни. Учитывая это, если правильно указать дату начала отпуска, то можно будет рассчитывать:

на получение отпускных за большее количество дней;

при этом нужно будет отработать больше рабочих дней в месяце.

Например, если взять отпуск с понедельника по пятницу, то денег будет меньше среднемесячной заработной платы, а отдыха — больше; если нужны средства, то стоит взять семь календарных дней с понедельника по воскресенье.

Чтобы рассчитать сумму отпускных, необходимо умножить среднедневную заработную плату на количество календарных дней отпуска.

При этом размер среднедневной заработной платы рассчитывается как суммарный доход за последние 12 месяцев работы перед отпуском, поделенный на общее количество календарных дней в течение расчетного периода.

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