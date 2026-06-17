Минимальная зарплата в Украине: какие суммы гарантируют работникам в июле

Рабочий на стройке, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине минимальный гарантированный размер заработной платы наемных работников пересматривается ежегодно, и обязательство соблюдать этот показатель распространяется на всех работодателей. Известно, на какой официальный минимум могут рассчитывать украинцы и ожидаются ли изменения в июле 2026 года.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на закон № 4695-IX "О Государственном бюджете Украины".

Изменится ли минимальная заработная плата в Украине в июле

Согласно нормам закона, в течение текущего года все без исключения предприятия обязаны применять минимальную заработную плату, установленную законом о госбюджете.

Минимальной считается выплата за полный отработанный наемным работником месяц, от которой может отсчитываться должностной оклад.

Речь идет о государственной социальной гарантии, обязательной для всех работодателей в Украине независимо от формы собственности. При условии соблюдения полного рабочего времени начисленная зарплата (до удержания налогов) не может быть меньше установленного законом минимума.

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Кроме того, "минималка" является не только нижним пределом для должностных окладов, но и эталоном для различных социальных и расчетных показателей, в частности единого социального взноса, гарантий в период учебных отпусков, больничных и декретных.

Законодательство предусматривает применение месячного и почасового размера заработной платы. По состоянию на январь минимальная заработная плата в Украине была установлена на следующем уровне:

8 647 грн — гарантированный размер за месяц;

52 грн — гарантированная сумма в час.

Соответствующие показатели актуальны в течение всего текущего года без повышения, поэтому в июле никаких изменений не ожидается.

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 15224-5 о повышении минимальной заработной платы в 2026 году, однако его сняли с рассмотрения. Подобные законодательные инициативы регистрируются ежегодно, но они не доходят до голосования в ВРУ.

Ни один из законопроектов, представленных правительством, не был зарегистрирован. Также не звучало официальных заявлений о намерениях изменить минимальную зарплату в этом году.

Индексация зарплаты в июле 2026 года

В Украине после обнуления индексации в январе за предыдущий год впервые появилась возможность индексировать зарплату в зависимости от уровня инфляции, начиная с июня.

Право на индексацию появилось для базовых месяцев января и февраля текущего года:

коэффициент для базового января составил 4,2 %, поэтому сумма индексации была равна 139,78 грн;

коэффициент для базового февраля — 3,1 %, индексация составила 103,17 грн.

Госстат уже обнародовал индекс инфляции за май, который повлияет на возможность индексации в июле. Показатель составляет 100,9 %, он ниже уровня, позволяющего существенно пересмотреть выплаты, поэтому в июле коэффициенты и суммы индексации останутся на прежнем уровне.

Еще Новини.LIVE рассказывали об изменениях в формировании зарплат сотрудников полиции и ГСЧС. С учетом принятой парламентом инициативы минимальный должностной оклад вырастет до 33 200 грн (10 прожиточных минимумов). Также предусмотрена надбавка за выслугу лет до 50% от оклада и премия до 30%.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине не хватает рабочей силы (около 4,5 млн работников). В связи с этим власти намерены принять меры для создания условий возвращения беженцев из-за рубежа. Кроме того, предполагается более широкое привлечение к работе граждан пенсионного возраста.