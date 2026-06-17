Минимальная зарплата в Украине: какие суммы гарантируют работникам в июле

Минимальная зарплата: ожидаются ли изменения в гарантиях в июле
В Украине минимальный гарантированный размер заработной платы наемных работников пересматривается ежегодно, и обязательство соблюдать этот показатель распространяется на всех работодателей. Известно, на какой официальный минимум могут рассчитывать украинцы и ожидаются ли изменения в июле 2026 года.
Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на закон № 4695-IX "О Государственном бюджете Украины".
Изменится ли минимальная заработная плата в Украине в июле
Согласно нормам закона, в течение текущего года все без исключения предприятия обязаны применять минимальную заработную плату, установленную законом о госбюджете.
Минимальной считается выплата за полный отработанный наемным работником месяц, от которой может отсчитываться должностной оклад.
Речь идет о государственной социальной гарантии, обязательной для всех работодателей в Украине независимо от формы собственности. При условии соблюдения полного рабочего времени начисленная зарплата (до удержания налогов) не может быть меньше установленного законом минимума.
Кроме того, "минималка" является не только нижним пределом для должностных окладов, но и эталоном для различных социальных и расчетных показателей, в частности единого социального взноса, гарантий в период учебных отпусков, больничных и декретных.
Законодательство предусматривает применение месячного и почасового размера заработной платы. По состоянию на январь минимальная заработная плата в Украине была установлена на следующем уровне:
- 8 647 грн — гарантированный размер за месяц;
- 52 грн — гарантированная сумма в час.
Соответствующие показатели актуальны в течение всего текущего года без повышения, поэтому в июле никаких изменений не ожидается.
Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 15224-5 о повышении минимальной заработной платы в 2026 году, однако его сняли с рассмотрения. Подобные законодательные инициативы регистрируются ежегодно, но они не доходят до голосования в ВРУ.
Ни один из законопроектов, представленных правительством, не был зарегистрирован. Также не звучало официальных заявлений о намерениях изменить минимальную зарплату в этом году.
Индексация зарплаты в июле 2026 года
В Украине после обнуления индексации в январе за предыдущий год впервые появилась возможность индексировать зарплату в зависимости от уровня инфляции, начиная с июня.
Право на индексацию появилось для базовых месяцев января и февраля текущего года:
- коэффициент для базового января составил 4,2 %, поэтому сумма индексации была равна 139,78 грн;
- коэффициент для базового февраля — 3,1 %, индексация составила 103,17 грн.
Госстат уже обнародовал индекс инфляции за май, который повлияет на возможность индексации в июле. Показатель составляет 100,9 %, он ниже уровня, позволяющего существенно пересмотреть выплаты, поэтому в июле коэффициенты и суммы индексации останутся на прежнем уровне.
Еще Новини.LIVE рассказывали об изменениях в формировании зарплат сотрудников полиции и ГСЧС. С учетом принятой парламентом инициативы минимальный должностной оклад вырастет до 33 200 грн (10 прожиточных минимумов). Также предусмотрена надбавка за выслугу лет до 50% от оклада и премия до 30%.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине не хватает рабочей силы (около 4,5 млн работников). В связи с этим власти намерены принять меры для создания условий возвращения беженцев из-за рубежа. Кроме того, предполагается более широкое привлечение к работе граждан пенсионного возраста.