Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Начисление зарплат по-новому: кому поднимут оклад до 33 000 грн

Начисление зарплат по-новому: кому поднимут оклад до 33 000 грн

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 14:43
Зарплаты в Украине: у кого минимальный оклад вырастет до 33 000 грн
Горноспасатели ГСЧС, деньги. Фото: Новини.LIVE, ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине увеличится денежное вознаграждение полицейских и сотрудников рядового и руководящего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ожидается, что минимальный должностной оклад повысится до 33 200 грн, также предусмотрены надбавка за выслугу лет до 50% и премии до 30%.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на принятую парламентом инициативу.

Изменения в формировании зарплат сотрудников полиции и ГСЧС

Повышение минимального оклада предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно модернизации размера денежного обеспечения", подготовленного на основе проекта закона №6506-1. Он предусматривает существенное изменение подхода к формированию денежного обеспечения правоохранителей и сотрудников службы гражданской защиты.

Ключевой целью соответствующей инициативы является:

  • утверждение на законодательном уровне минимально гарантированного уровня оплаты труда;
  • повышение престижа службы;
  • создание условий для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников полиции и ГСЧС.

До этого базовые оклады годами оставались неизменными, ведь устанавливались постановлениями правительства. Авторы законопроекта пояснили, что оклады фактически оставались на уровне 2015 года. Тогда как законодательство в отношении остальных правоохранительных органов предусматривало привязку окладов к прожиточному минимуму.

Читайте также:

Какие минимальные выплаты будет гарантировать закон

Ожидается, что должностные оклады полицейских будут начинаться с десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на начало календарного года, за исключением курсантов и слушателей учебных заведений со специальными условиями обучения.

В денежное обеспечение полицейского будут входить следующие выплаты:

  • должностной оклад;
  • оклад по спецзванию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • доплата за работу с гостайной;
  • доплата за ученую степень/ученое звание;
  • премия (не более 30% должностного оклада);
  • прочие выплаты, утвержденные законодательством.

Утверждены следующие ежемесячные надбавки за выслугу в зависимости от стажа:

  • 5% — от 1 до 2 лет;
  • 10% — от 2 до 4 лет;
  • 15% — от 4 до 7 лет;
  • 20% — от 7 до 10 лет;
  • 25% — от 10 до 13 лет;
  • 30% — от 13 до 16 лет;
  • 35% — от 16 до 19 лет;
  • 40% — от 19 до 22 лет;
  • 45% — от 22 до 25 лет;
  • 50% — старше 25 лет.

Также законом предусмотрены гарантии для пленных и пропавших без вести полицейских. За ними будет сохраняться начисление:

  • должностного оклада;
  • оклада по спецзванию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • других постоянных выплат.

Их будут выплачивать членам семьи равными частями до момента установления обстоятельств дела.

Такие гарантии будут недоступны для тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул место службы.

Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС установят аналогичную гарантию — размер денежного обеспечения не может быть меньше десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на начало календарного года.

Предполагается, что это повысит престиж профессии спасателя и сократит дефицит кадров в ГСЧС.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации. В течение трех месяцев после этого правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с изменениями и утвердить необходимые подходы к реализации.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в Киеве средняя зарплата ряда работников превысила отметку в 70 000 грн. В частности, на такие суммы могут претендовать бизнес-аналитики, ортопеды, стоматологи, главные инженеры, каменщики, автоэлектрики, директора по строительству. В то же время средняя зарплата в столице Украины составляет 35 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, как изменились зарплаты и число работников в госорганах. По статистическим данным, общее количество сотрудников достигло 165,8 тыс. человек. В среднем размер зарплаты работников аппаратов государственных органов центрального уровня превысил 60 000 грн, что на 3 500 грн больше, чем год назад.

зарплаты работа деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации