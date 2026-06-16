Зарплаты в Украине: у кого минимальный оклад вырастет до 33 000 грн

Начисление зарплат по-новому: кому поднимут оклад до 33 000 грн
В Украине увеличится денежное вознаграждение полицейских и сотрудников рядового и руководящего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ожидается, что минимальный должностной оклад повысится до 33 200 грн, также предусмотрены надбавка за выслугу лет до 50% и премии до 30%.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на принятую парламентом инициативу.
Изменения в формировании зарплат сотрудников полиции и ГСЧС
Повышение минимального оклада предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно модернизации размера денежного обеспечения", подготовленного на основе проекта закона №6506-1. Он предусматривает существенное изменение подхода к формированию денежного обеспечения правоохранителей и сотрудников службы гражданской защиты.
Ключевой целью соответствующей инициативы является:
- утверждение на законодательном уровне минимально гарантированного уровня оплаты труда;
- повышение престижа службы;
- создание условий для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников полиции и ГСЧС.
До этого базовые оклады годами оставались неизменными, ведь устанавливались постановлениями правительства. Авторы законопроекта пояснили, что оклады фактически оставались на уровне 2015 года. Тогда как законодательство в отношении остальных правоохранительных органов предусматривало привязку окладов к прожиточному минимуму.
Какие минимальные выплаты будет гарантировать закон
Ожидается, что должностные оклады полицейских будут начинаться с десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на начало календарного года, за исключением курсантов и слушателей учебных заведений со специальными условиями обучения.
В денежное обеспечение полицейского будут входить следующие выплаты:
- должностной оклад;
- оклад по спецзванию;
- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу с гостайной;
- доплата за ученую степень/ученое звание;
- премия (не более 30% должностного оклада);
- прочие выплаты, утвержденные законодательством.
Утверждены следующие ежемесячные надбавки за выслугу в зависимости от стажа:
- 5% — от 1 до 2 лет;
- 10% — от 2 до 4 лет;
- 15% — от 4 до 7 лет;
- 20% — от 7 до 10 лет;
- 25% — от 10 до 13 лет;
- 30% — от 13 до 16 лет;
- 35% — от 16 до 19 лет;
- 40% — от 19 до 22 лет;
- 45% — от 22 до 25 лет;
- 50% — старше 25 лет.
Также законом предусмотрены гарантии для пленных и пропавших без вести полицейских. За ними будет сохраняться начисление:
- должностного оклада;
- оклада по спецзванию;
- надбавки за выслугу лет;
- других постоянных выплат.
Их будут выплачивать членам семьи равными частями до момента установления обстоятельств дела.
Такие гарантии будут недоступны для тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул место службы.
Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС установят аналогичную гарантию — размер денежного обеспечения не может быть меньше десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на начало календарного года.
Предполагается, что это повысит престиж профессии спасателя и сократит дефицит кадров в ГСЧС.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации. В течение трех месяцев после этого правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с изменениями и утвердить необходимые подходы к реализации.
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