Зарплаты в Украине: у кого минимальный оклад вырастет до 33 000 грн

Горноспасатели ГСЧС, деньги. Фото: Новини.LIVE, ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине увеличится денежное вознаграждение полицейских и сотрудников рядового и руководящего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Ожидается, что минимальный должностной оклад повысится до 33 200 грн, также предусмотрены надбавка за выслугу лет до 50% и премии до 30%.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на принятую парламентом инициативу.

Изменения в формировании зарплат сотрудников полиции и ГСЧС

Повышение минимального оклада предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно модернизации размера денежного обеспечения", подготовленного на основе проекта закона №6506-1. Он предусматривает существенное изменение подхода к формированию денежного обеспечения правоохранителей и сотрудников службы гражданской защиты.

Ключевой целью соответствующей инициативы является:

утверждение на законодательном уровне минимально гарантированного уровня оплаты труда;

повышение престижа службы;

создание условий для привлечения и удержания высококвалифицированных сотрудников полиции и ГСЧС.

До этого базовые оклады годами оставались неизменными, ведь устанавливались постановлениями правительства. Авторы законопроекта пояснили, что оклады фактически оставались на уровне 2015 года. Тогда как законодательство в отношении остальных правоохранительных органов предусматривало привязку окладов к прожиточному минимуму.

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Ожидается, что должностные оклады полицейских будут начинаться с десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на начало календарного года, за исключением курсантов и слушателей учебных заведений со специальными условиями обучения.

В денежное обеспечение полицейского будут входить следующие выплаты:

должностной оклад;

оклад по спецзванию;

надбавка за выслугу лет;

доплата за работу с гостайной;

доплата за ученую степень/ученое звание;

премия (не более 30% должностного оклада);

прочие выплаты, утвержденные законодательством.

Утверждены следующие ежемесячные надбавки за выслугу в зависимости от стажа:

5% — от 1 до 2 лет;

10% — от 2 до 4 лет;

15% — от 4 до 7 лет;

20% — от 7 до 10 лет;

25% — от 10 до 13 лет;

30% — от 13 до 16 лет;

35% — от 16 до 19 лет;

40% — от 19 до 22 лет;

45% — от 22 до 25 лет;

50% — старше 25 лет.

Также законом предусмотрены гарантии для пленных и пропавших без вести полицейских. За ними будет сохраняться начисление:

должностного оклада;

оклада по спецзванию;

надбавки за выслугу лет;

других постоянных выплат.

Их будут выплачивать членам семьи равными частями до момента установления обстоятельств дела.

Такие гарантии будут недоступны для тех, кто добровольно сдался в плен или самовольно покинул место службы.

Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС установят аналогичную гарантию — размер денежного обеспечения не может быть меньше десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на начало календарного года.

Предполагается, что это повысит престиж профессии спасателя и сократит дефицит кадров в ГСЧС.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официальной публикации. В течение трех месяцев после этого правительство должно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с изменениями и утвердить необходимые подходы к реализации.

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