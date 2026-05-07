Зарплаты в Украине: как предлагают повысить минимальные оклады полицейским

Оклады от 33 280 грн и новые надбавки: кому повысят зарплаты
В Украине народные депутаты намерены повысить заработную плату сотрудникам Национальной полиции. В частности, предлагают утвердить должностной оклад в не менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также ежемесячные надбавки.
О том, как могут измениться зарплаты правоохранителей, рассказывают Новини.LIVE.
Как предлагают повысить зарплаты полицейским в Украине
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал необходимость внесения изменений в статью 94 закона №580-VIII "О Национальной полиции", что предусматривает повышение денежного обеспечения правоохранителей. Верховной Раде рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект №6506-1. В первом чтении инициативу поддержали 12 марта 2025 года с условием доработки.
Как отмечается в законопроекте, размер денежного обеспечения должен:
- обеспечивать достаточный уровень материальных условий, учитывая характер, интенсивность и опасность работы;
- позволять осуществлять отбор квалифицированных кадров;
- стимулировать достижение высоких результатов;
- компенсировать физические и интеллектуальные затраты.
Полицейские будут получать денежное обеспечение, размер которого будет определяться в зависимости от должности, спецзвания, срока службы, интенсивности и условий, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания.
Согласно предложениям, должностной оклад должен составлять минимально десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на начало года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, занимающихся подготовкой полицейских. В 2026 году соответствующий показатель установлен на уровне 3 328 грн, а потому оклад правоохранителей будет стартовать с 33 280 грн.
В целом в денежное обеспечение будут входить:
- должностной оклад;
- доплаты за спецзвания;
- надбавки за выслугу лет;
- доплаты за работу, предусматривающую доступ к гостайне;
- доплаты за научную степень, ученое звание;
- премии (не выше 30% от оклада).
Также будут предусматриваться ежемесячные надбавки за выслугу лет (срок службы) в процентах от должностного оклада при наличии стажа службы в полиции в размере:
- от одного до двух лет — 5%,
- от двух до четырех лет — 10%,
- от четырех до семи лет — 15%,
- от семи до десяти лет — 20%,
- от 10 до 13 лет — 25%,
- от 13 до 16 лет — 30%,
- от 16 до 19 лет — 35%,
- от 19 до 22 лет — 40%,
- от 22 до 25 лет — 45%,
- свыше 25 лет — 50%.
За полицейскими, которые временно будут нести службу за пределами страны, сохранится выплата денежного обеспечения в национальной валюте и будет выплачено вознаграждение в иностранной валюте.
Правоохранителям, командированным в другие органы госвласти, учреждения, организации, гарантируют денежное обеспечение, учитывая оклад по должности, которую будут занимать в органе, учреждении или организации, куда были командированы, и другие виды выплат.
Сколько сейчас получают правоохранители
Согласно нормам законодательства, во время военного положения всем полицейским предусмотрена фиксированная доплата в сумме 10 000 грн, а в зоне боевых действий дополнительно 30 000 грн. Реальные оклады полицейских зависят от опыта и области, где несут службу, и в среднем находятся на таком уровне:
- патрульный — от 18 000 до 26 000 грн, средний доход с доплатами — от 24 000 до 28 000 грн в месяц;
- участковый офицер — от 25 000 до 28 000 грн, с доплатами — от 28 000 до 35 000 грн в месяц;
- следователь/детектив — от 30 000 до 45 000 грн, с доплатами — от 35 000 до 50 000 грн в месяц;
- руководитель подразделения — от 40 000 грн, с доплатами — от 45 000 до 60 000 грн в месяц.
