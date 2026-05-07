Зарплаты в Украине: как предлагают повысить минимальные оклады полицейским

Правоохранители, деньги. Фото: Нацполиция, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине народные депутаты намерены повысить заработную плату сотрудникам Национальной полиции. В частности, предлагают утвердить должностной оклад в не менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также ежемесячные надбавки.

О том, как могут измениться зарплаты правоохранителей, рассказывают Новини.LIVE.

Как предлагают повысить зарплаты полицейским в Украине

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал необходимость внесения изменений в статью 94 закона №580-VIII "О Национальной полиции", что предусматривает повышение денежного обеспечения правоохранителей. Верховной Раде рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект №6506-1. В первом чтении инициативу поддержали 12 марта 2025 года с условием доработки.

Как отмечается в законопроекте, размер денежного обеспечения должен:

обеспечивать достаточный уровень материальных условий, учитывая характер, интенсивность и опасность работы;

позволять осуществлять отбор квалифицированных кадров;

стимулировать достижение высоких результатов;

компенсировать физические и интеллектуальные затраты.

Полицейские будут получать денежное обеспечение, размер которого будет определяться в зависимости от должности, спецзвания, срока службы, интенсивности и условий, квалификации, наличия ученой степени или ученого звания.

Читайте также:

Согласно предложениям, должностной оклад должен составлять минимально десять размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на начало года, кроме курсантов (слушателей) вузов со специфическими условиями обучения, занимающихся подготовкой полицейских. В 2026 году соответствующий показатель установлен на уровне 3 328 грн, а потому оклад правоохранителей будет стартовать с 33 280 грн.

В целом в денежное обеспечение будут входить:

должностной оклад;

доплаты за спецзвания;

надбавки за выслугу лет;

доплаты за работу, предусматривающую доступ к гостайне;

доплаты за научную степень, ученое звание;

премии (не выше 30% от оклада).

Также будут предусматриваться ежемесячные надбавки за выслугу лет (срок службы) в процентах от должностного оклада при наличии стажа службы в полиции в размере:

от одного до двух лет — 5%,

от двух до четырех лет — 10%,

от четырех до семи лет — 15%,

от семи до десяти лет — 20%,

от 10 до 13 лет — 25%,

от 13 до 16 лет — 30%,

от 16 до 19 лет — 35%,

от 19 до 22 лет — 40%,

от 22 до 25 лет — 45%,

свыше 25 лет — 50%.

За полицейскими, которые временно будут нести службу за пределами страны, сохранится выплата денежного обеспечения в национальной валюте и будет выплачено вознаграждение в иностранной валюте.

Правоохранителям, командированным в другие органы госвласти, учреждения, организации, гарантируют денежное обеспечение, учитывая оклад по должности, которую будут занимать в органе, учреждении или организации, куда были командированы, и другие виды выплат.

Сколько сейчас получают правоохранители

Согласно нормам законодательства, во время военного положения всем полицейским предусмотрена фиксированная доплата в сумме 10 000 грн, а в зоне боевых действий дополнительно 30 000 грн. Реальные оклады полицейских зависят от опыта и области, где несут службу, и в среднем находятся на таком уровне:

патрульный — от 18 000 до 26 000 грн, средний доход с доплатами — от 24 000 до 28 000 грн в месяц;

участковый офицер — от 25 000 до 28 000 грн, с доплатами — от 28 000 до 35 000 грн в месяц;

следователь/детектив — от 30 000 до 45 000 грн, с доплатами — от 35 000 до 50 000 грн в месяц;

руководитель подразделения — от 40 000 грн, с доплатами — от 45 000 до 60 000 грн в месяц.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие зарплаты выплачивают в разных судах в 2026 году. По данным Министерства финансов, в марте самые высокие средние зарплаты были зафиксированы в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности — 102 000 грн, а также в Высшем совете правосудия — 62 400 грн.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как изменятся зарплаты строителей в 2026 году. Кабмин обновил подходы в формировании стоимости строительства за счет кредитов под государственные гарантии. Это позволит повысить оплату труда до рыночного уровня.