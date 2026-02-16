Работа по совместительству — правила трудоустройства и оплаты в 2026 году

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Украине допускается работа по совместительству, что позволяет получать не только дополнительную оплату труда, но и приобретать опыт и профессиональные навыки. Известно, какие действуют правила такого трудоустройства, ограничения и нюансы в оплате труда в 2026 году.

Совместительство в Украине в 2026 году

Под понятием "совместительство" подразумевается выполнение работником, кроме базовой, другой оплачиваемой работы, которую предусматривает трудовой договор в свободное от основной работы время как на том же предприятии, в учреждении, организации, так и в другом.

В целом совместительство характеризуется следующими составляющими:

Бывает двух видов: внутреннее, когда дополнительная работа выполняется у того же работодателя, где работает по основному месту, и внешнее, когда дополнительную работу работник выполняет у другого работодателя. Должности что на основной работе, что по совместительству могут быть как идентичные, так и разные. Ключевым правилом является то, что работа по совместительству может выполняться исключительно в свободное время. Графики не должны совпадать. Совместительство оформляется как на неограниченный срок, так и на конкретный период или для выполнения определенной работы. Число мест работы по совместительству закон не ограничивает Совместительство предусматривает как полную, так и неполную занятость. Ее можно выполняться как до, так и после основного места работы.

Оплата труда совместителей зависит исключительно от фактически выполненной работы. В частности, в случае внутреннего совместительства определяют отдельно от основной заработной платы.

С такой зарплаты также высчитывается налог на доходы физлиц (НДФЛ) в 18% и военный сбор (ВС) по ставке 5%.

Ограничения по совместительству

Согласно правилам, в коммерческой сфере нет ограничений по совместительству или продолжительности работы по совместительству.

Важным является только требование, чтобы часы работы по основному месту и по совместительству не пересекались. Нормы законодательства не обязывают работодателя проверять график работы сотрудников на других местах работы.

Ограничения на деятельность по совместительству установили только по продолжительности работы по совместительству для госсектора.

Что еще стоит знать совместителям

Совместителям, как и всем наемным работникам, предоставляется право на ежегодный отпуск с сохранением на его период места работы (должности) и зарплаты. Это прописано в ст. 2 закона №504/96-ВР "Об отпусках",

Минимальный срок ежегодного основного отпуска для совместителей составляет 24 календарных дня, однако если работник имеет право на увеличенную продолжительность отпуска, то его предоставляют как по основному месту работы, так и по совместительству.

