Зарплаты в Украине — как должна оплачиваться онлайн-работа в случае отсутствия света

Масштабные аварии в энергосистеме и отключения электроэнергии грозят появлением проблем у граждан с выполнением своих рабочих обязанностей, в частности у тех, кто работает удаленно. Известно, какие действуют правила для работодателей и условия оплаты труда в случае вынужденного простоя.

Об этом рассказали юристы в телеграмм-канале "Адвокат права".

Какие действуют правила оплаты труда в случае простоя

Согласно нормам Кодекса законов о труде Украины, работодатели обязаны осуществлять оплату работы даже в случае простоя, если он возник не по вине самого работника. В связи с этим украинские граждане, у которых нет возможности выполнять свою работу удаленно, имеют право претендовать на средний заработок за те периоды, когда не могли выполнять поставленные задачи.

В случае, если компания откажется оплачивать простой, то должна обеспечить таких сотрудников генераторами, аккумуляторами или другими средствами для обеспечения дистанционной работы без электричества.

Юристы объясняют, что исчезновение электроэнергии является форс-мажором. Речь идет о вынужденном простое, который происходит не по вине работника.

"А учитывая то, что в ситуации военного положения для сотрудника есть угроза его жизни, можно считать, что оплата должна происходить исходя из среднего заработка... Если работодатель не хочет платить за простой, должен обеспечить электроэнергией", — говорится в сообщении.

Оплата труда во время воздушных тревог и другие нюансы

Аналогичный подход и в случае, если работник вынужден находиться в бомбоубежище во время воздушных тревог на фоне угроз обстрела.

"Вины работника здесь нет. Фактически это простой, который произошел не по вине работника и подлежит оплате в соответствии с законом", — поясняют специалисты.

Учитывая это, у работодателей есть такие варианты:

Покрывать финансово периоды, когда работник вынужденно не мог выполнять свои функции; Обеспечить альтернативным источником энергии в виде аккумуляторов, батарей, генераторов.

Обеспечение работников, в том числе и расходными средствами, лежит на компаниях. Такая норма должна быть прописана в трудовом договоре, а если этого нет в документе, то отвечать будет работодатель.

Таким образом, по закону, из-за отсутствия электрической энергии работодатель должен нести все связанные с этим убытки, платить заработную плату за время простоя или обеспечивать дополнительной техникой.

