Україна
Возврат работы в ночные смены — правила оплаты в 2026 году

Возврат работы в ночные смены — правила оплаты в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:30
Зарплаты в Украине 2026 — как должны платить за ночные смены
Официантка в заведении питания. Фото: Freepik

В январе 2026 года в Украине из-за изменений для комендантского часа во время военного положения ряд предприятий может вернуть ночные смены. Известно, какие особенности такой работы и предусмотрена ли оплата труда в повышенном размере.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс законов о труде.

Читайте также:

Возврат ночных смен для работников

Поскольку в период комендантского часа запрещается пребывание на улицах без спецпропусков, часть бизнеса обновила графики работы, отменив ночные или вечерние смены. Ограничение коснулось аптек, магазинов, торгово-развлекательных центров.

В 2026 году из-за сложной ситуации в энергосфере власть позволила частично подкорректировать правила действия комендантского часа и вернуть возможность работы в такое время при определенных условиях.

Работать в ночное время разрешено:

  • магазинам;
  • аптекам;
  • автозаправочным станциям;
  • заведениям сферы услуг;
  • торгово-развлекательным центрам.

Среди обязательных условий: автономное питание, отопление, стабильная связь, возможность подзарядки устройств, бесплатный горячий чай, регистрация как Пункта Несокрушимости.

Оплата труда в ночное время

Период с 18:00 до 22:00 считается вечерним временем, а период с 22:00 часов вечера до 06:00 часов утра — ночным.

Согласно статье 108 КЗоТ, выполнение работы в ночное время должно оплачиваться в повышенном размере. Он должен быть предусмотрен внутренними документами на предприятии, но не менее 20% тарифной ставки (оклад) за один час работы в ночной период суток.

Учитывая это, работодатели не могут не оплачивать ночную работу или осуществлять доплаты ниже 20% ставки/оклада. В случае нарушения минимальных трудовых гарантий предусматривается взыскание штрафа в размере двух минимальных зарплат за каждого человека, в отношении которого было совершено нарушение.

Генеральное соглашение, как правило, предусматривает:

  • предоставление доплаты за вечернюю работу с 18 до 22 часов (многосменный режим) в 20% часовой тарифной ставки/за один час работы;
  • предоставление доплаты за ночную работу в размере 35% часовой тарифной ставки (должностной оклад)/за один час работы в это время.

Ранее сообщалось, что в Гоструда объяснили, правомерна ли невыплата зарплаты во время войны. Есть случаи, когда работодатель может нарушить сроки в оплате труда.

Также мы писали, что в Украине несколько категорий граждан имеют право на надбавки за выслугу лет. Сумма таких начислений привязана к количеству отработанных лет.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
