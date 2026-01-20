Зарплаты в Украине 2026 — как должны платить за ночные смены

Официантка в заведении питания. Фото: Freepik

В январе 2026 года в Украине из-за изменений для комендантского часа во время военного положения ряд предприятий может вернуть ночные смены. Известно, какие особенности такой работы и предусмотрена ли оплата труда в повышенном размере.

Возврат ночных смен для работников

Поскольку в период комендантского часа запрещается пребывание на улицах без спецпропусков, часть бизнеса обновила графики работы, отменив ночные или вечерние смены. Ограничение коснулось аптек, магазинов, торгово-развлекательных центров.

В 2026 году из-за сложной ситуации в энергосфере власть позволила частично подкорректировать правила действия комендантского часа и вернуть возможность работы в такое время при определенных условиях.



Работать в ночное время разрешено:

магазинам;

аптекам;

автозаправочным станциям;

заведениям сферы услуг;

торгово-развлекательным центрам.

Среди обязательных условий: автономное питание, отопление, стабильная связь, возможность подзарядки устройств, бесплатный горячий чай, регистрация как Пункта Несокрушимости.

Оплата труда в ночное время

Период с 18:00 до 22:00 считается вечерним временем, а период с 22:00 часов вечера до 06:00 часов утра — ночным.

Согласно статье 108 КЗоТ, выполнение работы в ночное время должно оплачиваться в повышенном размере. Он должен быть предусмотрен внутренними документами на предприятии, но не менее 20% тарифной ставки (оклад) за один час работы в ночной период суток.

Учитывая это, работодатели не могут не оплачивать ночную работу или осуществлять доплаты ниже 20% ставки/оклада. В случае нарушения минимальных трудовых гарантий предусматривается взыскание штрафа в размере двух минимальных зарплат за каждого человека, в отношении которого было совершено нарушение.

Генеральное соглашение, как правило, предусматривает:

предоставление доплаты за вечернюю работу с 18 до 22 часов (многосменный режим) в 20% часовой тарифной ставки/за один час работы;

предоставление доплаты за ночную работу в размере 35% часовой тарифной ставки (должностной оклад)/за один час работы в это время.

