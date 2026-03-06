Право работника с инвалидностью на заработную плату 2026 — как изменились требования

Люди в офисе, подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году для украинских работников с инвалидностью предусмотрены специальные правила трудоустройства и начисления заработной платы. В частности, действуют льготные условия для ставки Единого социального взноса (ЕСВ).

Особенности зарплаты работников с инвалидностью

В 2026 году для работников с инвалидностью предусмотрена минимальная оплаты труда за неквалифицированную работу, ниже которой работодатели не могут платить за месяц:

часовой размер: 52 грн (в 2025 году было 48 грн);

месячный размер: 8 647 грн (в прошлом году было 8000 грн).

Нюансы в начислении выплат для людей с инвалидностью:

Для зарплаты лиц с инвалидностью применяют льготную ставку ЕСВ на зарплату в размере 8,41%, тогда как обычная ставка составляет 22%; Для такой ставки ЕСВ 8,41% работник должен передать компании Выписку из решения об установлении инвалидности. Применяется льготная ставка с даты получения работодателем от работника заверенной им Выписки, а не с момента установления инвалидности.

Также работники с инвалидностью наделены правом на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода в виде зарплаты на сумму налоговой социальной льготы.

Для ее применения, размер зарплаты не должен превышать предельную сумму, установленную Налоговым кодексом. В 2026 году налоговая социальная льгота составляет 4660 грн.

Также для лиц с инвалидностью предусматриваются специальные налоговые социальные льготы. Например, повышенная льгота в размере 150% предоставляется для лиц с I или II группой инвалидности, в том числе с детства.

Новые нормы по трудоустройству людей с инвалидностью

В 2026 году заработали изменения в вопросе обеспечения права лиц с инвалидностью на труд. Закон изменил подход в обеспечении права граждан на трудоустройство.

Согласно документу, работодатели, у которых в штате более восьми работников, должны давать рабочее место лицу с инвалидностью. Норма составляет 4% от среднеучетного количества штатных работников. Для небольших компаний (8 — 25 работников) установлена обязанность трудоустройства минимум одного такого гражданина.

Вместо штрафов работодатели теперь будут делать целевые взносы, а средства будут поступать в госфонд соцзащиты лиц с инвалидностью.

По правилам, в норматив будут зачислять работников при следующих условиях:

установлена группа инвалидности;

трудоустройство по основному месту работы;

зарплата превышает минимальную в стране за полностью отработанный календарный месяц.

Среднемесячная зарплата на одного работника должна определяться по следующей формуле:

Средняя зарплата = ЗПкварт (начисленная зарплата за квартал) : Ксер (среднее количество работников (штатные + внешние совместители в эквиваленте полной занятости): П (количество месяцев в квартале).

Другие гарантии для работников

Работники с инвалидностью имеют право на льготы. Соответствующий статус гарантирует более длительный ежегодный основной отпуск, чем обычно. Предполагается продолжительность отпуска на два дня дольше обычного.

Таким образом, лицам с инвалидностью можно отдыхать 26 календарных дней.

Если статус лица с инвалидностью был получен в результате войны, то предоставляют дополнительный отпуск с сохранением зарплаты на 14 календарных дней в течение года.

