Налоги с зарплаты: кто из украинцев имеет право на льготу в размере 6 650 грн

Человек делает подсчеты в офисе. Фото: Freepik

В Украине работники, имеющие несовершеннолетних детей, могут платить меньшую сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удерживаемой из заработной платы. При таких условиях разрешается воспользоваться правом на применение налоговой социальной льготы (НСЛ). Известно, какие актуальные суммы предусмотрены для снижения налоговой нагрузки на доход в 2026 году.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию главного управления Государственной налоговой службы в Хмельницкой области.

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Что нужно знать об уменьшении налога с зарплаты

Налоговая социальная льгота — это сумма, на которую работодатель может уменьшить заработную плату с целью начисления налога на доходы физических лиц. Согласно правилам, базовая налоговая социальная льгота составляет 50% от суммы прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц, установленного на начало января отчетного налогового года.

Воспользоваться правом на социальную льготу могут работники, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет и получающие заработную плату. Льгота применяется только по одному месту работы и предоставляется на основании обращения работника.

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с заработной платы в Украине составляет 18% от начисленной суммы дохода. Благодаря социальной льготе семьи с детьми смогут снизить налоговую нагрузку на свой доход.

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Каков размер налоговой социальной льготы в 2026 году

В этом году предельная сумма зарплаты, дающая право на налоговую социальную льготу, равна 4 660 грн на одного ребенка.

В то же время для граждан, воспитывающих нескольких несовершеннолетних детей, сумма лимита выше в зависимости от количества детей:

для двух детей — 9 320 грн;

для трех детей — 13 980 грн;

для четырех детей — 18 640 грн и выше.

В 2026 году социальная льгота составляет 1 664 грн на каждого ребенка.

То есть родителям, в зависимости от количества детей, предусмотрены следующие суммы:

для двоих детей — 3 328 грн;

для троих детей — 4 992 грн;

для четырех детей — 6 656 грн.

Налоговики поясняют, что льгота уменьшит сумму заработной платы, из которой рассчитывается налог на доходы физических лиц. Соответственно, работники с детьми смогут платить меньший налог с зарплаты.

Как работникам получить социальную льготу на детей

Воспользоваться правом на налоговую социальную льготу может только один из родителей. Для этого работник должен проявить личную инициативу, обратившись к работодателю.

Для получения такой льготы необходимо подать:

заявление о применении социальной льготы;

копии свидетельств о рождении детей/документ, подтверждающий установление отцовства, или документ, подтверждающий возраст детей.

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