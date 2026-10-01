Зарплаты в Украине: какие суммы для ТОП-5 самых популярных вакансий

Сотрудница в офисе. Фото: Freepik

В 2026 году на украинском рынке труда наблюдается постепенный рост количества вакансий после спада в конце прошлого года до 92 тысяч. При этом в основном по самым популярным вакансиям компании гарантируют более высокую заработную плату.

Об этом свидетельствуют данные исследования кадрового портала Robota.ua, сообщает издание Новини.LIVE.

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Самые популярные вакансии в Украине

Согласно аналитической информации платформы по поиску работы, в начале 2026 года компании разместили 101,2 тыс. вакансий. В дальнейшем динамика ускорилась:

в феврале — 105,8 тыс. вакансий;

в марте — 110,5 тыс. вакансий;

в апреле — 113,2 тыс. вакансий;

в мае — 113,3 тыс. вакансий.

В целом исследование охватило более 337 тыс. опубликованных предложений о работе, 656 тыс. соискателей в около 1,9 тыс. украинских населенных пунктах.

По данным портала, в списке самых популярных профессий среди всех сфер во втором квартале:

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продавцы-консультанты — 8% от общего числа;

водители — 4%;

бухгалтеры — 4%;

повара/шеф-повара — 3%;

медицинский персонал (средний/младший) — 3%.

Популярные профессии. Источник: Robota.ua

Сколько готовы платить представителям топовых вакансий

Заработная плата по самым популярным вакансиям во всех отраслях демонстрировала стабильность и тенденцию к росту во втором квартале года по сравнению с первым.

Продавцам-консультантам, которым не требуется образование, готовы платить 18 000 грн, водителям — 22 300 грн, бухгалтерам — 22 000 грн, поварам — 12 200 грн, среднему и младшему медицинскому персоналу — 13 000 грн.

Изменения в зарплатах. Источник: Robota.ua

Количество резюме на рынке труда и портрет соискателя

В то же время изменилось и количество соискателей во втором квартале. Было зафиксировано 342,7 тыс. резюме, тогда как в начале года — 308,3 тыс. В возрастном разрезе:

32% — 18–25 лет;

32% — 26–40 лет;

36% — от 41 года.

Чаще всего на портале ищут работу женщины — 60%, мужчины — 40%.

Лидирует Киевская область — 32,8%, далее следуют Днепропетровская — 8,8%, Львовская — 8,2%, Одесская — 6,5%, Харьковская — 6,3%, Полтавская — 4,2%.

Ситуация в регионах. Источник: Robota.ua

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года минимальный оклад госслужащего составит 8 320 грн, а максимальная сумма должностного оклада — 124 800 грн, предусмотрены премии в размере 30% от оклада, а также новые надбавки за продвижение европейских инициатив.

Еще Новини.LIVE писали, что в Министерстве экономики разработали изменения в постановление правительства о повышении должностных окладов для чиновников в регионах Украины. В частности, предлагается закрепить оклад для главы совета на уровне 33 300 грн. Изменения вступят в силу, если предложение поддержит правительство.