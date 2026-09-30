Зарплаты на госслужбе в Украине: какие оклады, премии и новые надбавки предусмотрены в октябре

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в Украине оплата труда государственных служащих будет состоять из должностных окладов, премий, различных доплат и надбавок, материальной помощи, а для некоторых — отпускных в размере целой зарплаты. Также в следующем месяце предусмотрены дополнительные начисления за внедрение европейских инициатив.

О том, на какие суммы смогут рассчитывать госслужащие, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Какие оклады предусмотрены на госслужбе в октябре

В этом году вопрос о предоставлении должностных окладов регулирует закон № 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей".

В соответствии с ним, в октябре должностные оклады государственным служащим будут начисляться в пределах новых утвержденных лимитов.

В целом заработная плата на государственной службе в дальнейшем будет состоять из двух составляющих:

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Фиксированная зарплата в размере 70% — в которую входят оклад, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг и т. п.; Вариативная зарплата в размере 30% — включает месячные, квартальные премии в зависимости от вклада в итоговый результат работы, годовую премию.

Итоговая сумма зарплаты будет формироваться из следующих официальных составляющих:

должностного оклада;

месячной/квартальной премии;

надбавки за звание;

доплаты за стаж;

компенсации за нагрузку;

отпускного пособия;

материальной помощи на решение бытовых вопросов;

компенсации за вакантную должность;

другие надбавки, предусмотренные законодательством.

В 2026 году для таких работников был повышен лимит начисления минимальной суммы оклада. Согласно обновленным правилам, госслужащие должны получать два с половиной прожиточных минимума для трудоспособных лиц, утвержденных на начало календарного года. В настоящее время речь идет о сумме 8 320 грн (3 328 грн × 2,5).

Максимальная сумма должностного оклада также имеет свой лимит — 15 минимальных окладов. Сейчас это — 124 800 грн (15 × 8 320 грн). Она предусмотрена для должностей руководителей государственных органов первого типа, юрисдикция которых распространяется на все области.

Размеры премий, доплат и надбавок

Вариативная составляющая зарплаты госслужащего ограничена лимитом. Премии имеют следующие рамки:

месячная премия — 30 % от оклада за месяц;

квартальная премия — 90% от оклада;

общая премия за год — 30 % фонда заработной платы за год.

Надбавка за выслугу лет составит 2% от оклада за каждый год стажа государственной службы, но не более 30%.

Размеры окладов за ранги служащих в госорганах, которые провели классификацию должностей, колеблются от 200 до 1 000 грн.

Сумма материальной помощи в случае оформления ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 дней будет равна среднемесячной зарплате.

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Также в конце сентября в Украине вступили в силу нормы нового закона, предусматривающие назначение надбавок должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления.

Их будут предоставлять за продвижение проектов международной технической помощи и трансграничного сотрудничества, реализуемых за счет бюджетных средств и грантов Евросоюза, правительств и муниципалитетов иностранных государств, международных организаций.

Средства на надбавки будут брать из сумм бюджетной поддержки, помощи или международных грантов.

Порядок начисления соответствующих надбавок установят местные советы на основе типового порядка, утвержденного Кабинетом министров.

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