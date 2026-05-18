Главная Финансы Зарплата на госслужбе: минимальные оклады и премии в июне

Зарплата на госслужбе: минимальные оклады и премии в июне

Дата публикации 18 мая 2026 14:30
Минимальные и максимальные оклады госслужащих: какие предусмотрены суммы в июне
Женщины в офисе, деньги. Фото: Новини.LIVE, НАГС. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года в Украине работники на государственной службе получат заработную плату с учетом обновленного подхода к размеру минимального уровня должностного оклада, премий и доплат. Пересматривать минимальные гарантированные выплаты госслужащим в следующем месяце не планируют.

О том, на какие выплаты смогут рассчитывать государственные служащие, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Какие предусмотрены минимальные оклады госслужащих в июне

Начисление заработной платы для работников госслужбы в июне этого года состоится согласно требованиям закона 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда госслужащих на основе классификации должностей". В частности, его нормы предусматривают начисление повышенных минимальных должностных окладов в 2026 году.

Сейчас заработная плата работников государственной службы учитывает две составляющие:

  1. Постоянную зарплату, куда входят: оклад, надбавка за выслугу лет и за ранг госслужащего.
  2. Вариативную зарплату: месячная/квартальная премия в зависимости от личного вклада в совокупный результат работы государственного органа, премии по итогам года.

В июне должностные оклады государственных служащих будут ограничены минимальной и максимальной рамками. Теперь таким работникам начисляют от 8 320 грн, поскольку уровень минимального оклада равен 2,5 от прожиточного минимума, предусмотренного для трудоспособных лиц. В 2026 году такой показатель равен 3 328 грн.

Максимальный оклад на должностях руководителей госорганов, относящихся к первому типу, юрисдикция которых распространяется на все регионы, не может быть выше 15 минимальных окладов.

Из-за этого госслужащие смогут максимально получить 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Какие будут премии, доплаты и надбавки в июне

В следующем месяце премии работников госслужбы не будут превышать законодательно утвержденную норму. Согласно обновленным правилам:

  • размер месячной премии — равен 30% от месячного должностного оклада;
  • уровень квартальной премии — в 90% от должностного оклада;
  • совокупная годовая премия — 30% фонда заработной платы за год.

Также предусматривается начисление надбавок к должностным окладам за ранги. Их минимальный уровень стартует с 200 грн и достигает 1 000 грн.

Кроме того, должны начислить надбавку за выслугу лет в размере 2% от должностного оклада за год стажа государственной службы, однако не более 30% от оклада.

Предусматривается выплата материальной помощи в случае выхода в ежегодный основной отпуск сроком в 30 дней. Размер выплаты будет на уровне среднемесячной заработной платы.

Стоит заметить, что такие работники могут получать одновременно зарплату и пенсию. Так, в случае восстановления на госслужбе — это не приведет к отмене пенсии, однако будет предусматривать ряд требований, которые нужно будет соблюсти.

Как сообщали Новини.LIVE, зарплаты у врачей выросли: работники экстренной медицинской помощи получают по 41 700 грн зарплаты, что на 10 500 грн больше по сравнению с прошлым годом. Также повысились выплаты для медиков первичного звена: в среднем работники получают 30 500 грн.

Также Новини.LIVE писали, у кого заработная плата достигнет 60 000 грн. Условия оплаты труда изменились у строителей. Кабмин обновил подход в формировании стоимости строительства, что позволит поднять зарплаты до рыночного уровня.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
