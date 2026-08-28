Зарплаты в бюджетной сфере изменятся: что предусматривает новая система

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине с 2027 года планируют внедрить изменения в бюджетной сфере в вопросе оплаты труда. Предусматривается повышение должностных окладов, изменение системы определения заработной платы, а также внедрение единых подходов к формированию оплаты труда в государственном, частном и общественном секторах.

Об особенностях новой системы оплаты труда рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Новый механизм окладов вместо тарифной сетки

Предложения по определению заработной платы для работников бюджетной сферы прописаны в законопроекте №14387 "О справедливой системе оплаты труда в Украине".

Авторы выступают за отход от традиционного тарифного механизма и переход к грейдовой системе оплаты труда. Идея заключается в создании единой архитектуры оплаты труда, которая работала бы для государственного, частного и общественного секторов.

Вместо ориентации преимущественно на тарифный разряд, должности рекомендуют оценивать по отдельным критериям и относить к соответствующему грейду. Оплата труда будет в большей степени зависеть от:

Читайте также:

уровня должности;

сложности работы;

ответственности;

компетентности;

других характеристик.

Документ предлагает более четко разделить структуру оплаты труда, которая будет состоять из:

основной (постоянной) зарплаты;

дополнительной (переменной) зарплаты;

бенефитов от работодателя.

Также проект закона определяет ключевые принципы оплаты труда. Она должна быть справедливой, недискриминационной, соответствовать рыночным условиям, а также быть прозрачной и стабильной.

Минимальная зарплата и тайна оплаты труда

Отдельно в законопроекте предлагается более четко определить само понятие минимальной зарплаты.

Как отмечается, "минималка" в дальнейшем останется базовой государственной гарантией, ниже которой нельзя будет оплачивать месячную или почасовую норму простого неквалифицированного труда. Соответствующее требование будет распространяться на компании всех форм собственности и на физических лиц, использующих наемный труд.

Также предлагается ввести институт тайны оплаты труда, который будет охватывать информацию об:

окладах по штатному расписанию;

структуре заработной платы;

начисленных суммах конкретным работникам;

системе поощрений работодателя.

Для государственной службы предлагают ввести специальные инструменты регулирования в виде Исполнительного и Генерального табелей, которые будут определять граничные годовые размеры оплаты труда на соответствующих должностях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких специалистах ощущается нехватка на западе Украины и какие зарплаты им готовы платить. По информации центра занятости, в частности, в Тернопольской области насчитывается 2,6 тысячи вакансий, а максимальная зарплата по некоторым должностям достигает 60 000 грн. Особенно высокая оплата труда у профессий, требующих работы со сложным оборудованием.

Еще Новини.LIVE писали, что, по данным сайта по поиску работы Work.ua, за год зарплата ряда специалистов выросла от 33% до 100%. В частности, для некоторых работников средняя заработная плата превысила отметку в 50 000 грн. На такие выплаты могут рассчитывать кровельщики, инженеры-строители, монтажники металлоконструкций, а маляры, каменщики и креативщики — на 60 000 грн.