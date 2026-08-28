Зарплаты в бюджетной сфере изменятся: что предусматривает новая система

Новые оклады и тайна оплаты: что готовят бюджетникам
В Украине с 2027 года планируют внедрить изменения в бюджетной сфере в вопросе оплаты труда. Предусматривается повышение должностных окладов, изменение системы определения заработной платы, а также внедрение единых подходов к формированию оплаты труда в государственном, частном и общественном секторах.
Об особенностях новой системы оплаты труда рассказывают Новини.LIVE.
Новый механизм окладов вместо тарифной сетки
Предложения по определению заработной платы для работников бюджетной сферы прописаны в законопроекте №14387 "О справедливой системе оплаты труда в Украине".
Авторы выступают за отход от традиционного тарифного механизма и переход к грейдовой системе оплаты труда. Идея заключается в создании единой архитектуры оплаты труда, которая работала бы для государственного, частного и общественного секторов.
Вместо ориентации преимущественно на тарифный разряд, должности рекомендуют оценивать по отдельным критериям и относить к соответствующему грейду. Оплата труда будет в большей степени зависеть от:
- уровня должности;
- сложности работы;
- ответственности;
- компетентности;
- других характеристик.
Документ предлагает более четко разделить структуру оплаты труда, которая будет состоять из:
- основной (постоянной) зарплаты;
- дополнительной (переменной) зарплаты;
- бенефитов от работодателя.
Также проект закона определяет ключевые принципы оплаты труда. Она должна быть справедливой, недискриминационной, соответствовать рыночным условиям, а также быть прозрачной и стабильной.
Минимальная зарплата и тайна оплаты труда
Отдельно в законопроекте предлагается более четко определить само понятие минимальной зарплаты.
Как отмечается, "минималка" в дальнейшем останется базовой государственной гарантией, ниже которой нельзя будет оплачивать месячную или почасовую норму простого неквалифицированного труда. Соответствующее требование будет распространяться на компании всех форм собственности и на физических лиц, использующих наемный труд.
Также предлагается ввести институт тайны оплаты труда, который будет охватывать информацию об:
- окладах по штатному расписанию;
- структуре заработной платы;
- начисленных суммах конкретным работникам;
- системе поощрений работодателя.
Для государственной службы предлагают ввести специальные инструменты регулирования в виде Исполнительного и Генерального табелей, которые будут определять граничные годовые размеры оплаты труда на соответствующих должностях.
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