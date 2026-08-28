4-дневная рабочая неделя в Украине: подробности петиции и реакция Госслужбы занятости

Мужчины за компьютерами. Фото: Новини.LIVE

На сайте Кабмина уже почти 2 месяца находится петиция о сокращении количества рабочих дней. Речь идет о введении четырехдневной рабочей недели продолжительностью 32 часа без сокращения размера заработной платы. Инициатор предложения Анна Павленко убеждена, что такой шаг поможет украинцам лучше восстанавливаться в условиях длительного стресса, вызванного войной. По состоянию на 28 августа электронную петицию поддержали более 15,8 тысяч человек из необходимых 25 тысяч.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на зарегистрированную петицию № 41/010242-26эп.

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Суть инициативы и этапы внедрения

Автор предложения предлагает внести изменения в Кодекс законов о труде Украины и установить для предприятий всех форм собственности рабочую неделю продолжительностью не более четырех дней с сохранением полного размера заработной платы.

Реформу предлагается реализовать путем введения эксперимента в отдельных сферах, бюджетных учреждениях и на частных предприятиях с последующим обязательным распространением этого опыта на всю страну.

Реакция Государственной службы занятости

Как сообщила Государственная служба занятости Судебно-юридической газете, в ведомстве считают, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине является нереалистичным.

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Там также подчеркнули, что в условиях войны украинцы работают либо в армии, либо для обеспечения нужд фронта, поэтому праздничные дни отменены без дополнительных компенсаций. Стандартной нормой остаются 40 часов в неделю. Сокращение возможно только для отдельных льготных категорий работников или по индивидуальной договоренности с работодателем.

Кроме того, во время действия военного положения продолжительность рабочей недели на объектах критической инфраструктуры может увеличиваться до 60 часов.

Когда петицию могут рассмотреть

Для того чтобы обращение попало на рассмотрение в Кабинет Министров, оно должно набрать 25 тысяч голосов в установленный законом срок. До завершения сбора подписей остается 36 календарных дней.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому готовы платить заработную плату свыше 50 000 гривен. В 2026 году из-за дефицита кадров, военного положения и всеобщей мобилизации на украинском рынке труда наблюдается рост заработной платы некоторых специалистов. Только за последний год заработная плата ряда специалистов повысилась сразу на несколько тысяч гривен

Также Новини.LIVE сообщали, стоит ли ожидать индексации окладов в сентябре. Как показывает статистика, индекс инфляции за июль, от которого зависит возможность обновления оплаты труда бюджетников, составляет 100,3%. Впервые возможность индексации возникла в июне на сумму 139,78 грн.