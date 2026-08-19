Зарплаты в Украине: в какой сфере работникам повысили должностные оклады в августе

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года украинское правительство приняло решение о повышении должностных окладов сотрудников Государственного агентства водных ресурсов Украины, его территориальных органов, учреждений и организаций. В частности, обновили Единую тарифную сетку, определили граничные размеры выплат и утвердили дополнительный коэффициент.

О том, что изменилось в оплате труда, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому повысили тарифные разряды

Как отмечается, чиновники внесли изменения в схему тарифных разрядов для сотрудников Госводагентства, его территориальных органов (в отношении сотрудников, не являющихся госслужащими), учреждений и организаций, входящих в сферу управления. В частности, в новой редакции изложен раздел XXIII приложения № 2 к постановлению № 1298, касающегося ведомства.

Повышены тарифные разряды для отдельных должностей в бассейновых управлениях водных ресурсов и лабораториях, в частности для начальников установлен вместо 16–19 — 20-й тарифный разряд, а для заведующих лабораториями вместо 11–14 — 14–16 тарифные разряды.

То есть теперь начальник будет иметь конкретный 20-й тарифный разряд, а заведующие лабораториями — повышенные разряды.

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Оклады и применение дополнительного коэффициента

Наиболее существенное изменение касается размеров должностных окладов сотрудников Госводагентства, его территориальных органов (кроме госслужащих), учреждений и организаций, находящихся в его ведении. Теперь к ним будет применяться дополнительный коэффициент повышения окладов — 2.

Таким образом, после вступления инициативы в силу при определении граничных размеров должностных окладов таких работников начнут учитывать дополнительный коэффициент и применять новые тарифные разряды.

Как поясняют в Министерстве экономики, новый подход предусматривает увеличение доли оклада в общей структуре заработной платы, что сделает систему более прозрачной.

Также необходимость изменений объяснили ростом нагрузки на водный сектор и необходимостью сохранить квалифицированных специалистов и сократить текучесть кадров. В то время как современное управление невозможно без профессиональной команды. Правительство создало условия, при которых можно будет привлекать и удерживать работников.

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