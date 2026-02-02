Зарплаты в Украине — как должны назначать премии госслужащим в 2026 году

Подсчет на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2026 году процедура премирования работников государственной службы будет происходить по обновленным правилам. Размеры дополнительных гарантированных выплат уже не являются бонусом, назначенным по собственному усмотрению руководителя, а выплатой с четко регламентированными правилами.

Об этом говорится в законе № 889 "О государственной службе".

Правила назначения премий госслужащим

В прошлом году власти внесли изменения в вопрос премирования государственных служащих, предоставив четкие рамки для размеров выплат. Премия стала составной частью системы оплаты труда, а не простым нерегулярным поощрением.

В частности, согласно статье 50 закона №889, госслужащим, которые по итогам оценивания получили отличную оценку, предусмотрена премия. Выплачивать ее следует не позднее срока выплаты зарплаты за месяц, когда было утверждено заключение по итогам оценивания.

По обновленным правилам, общий размер премий (ежемесячных/квартальных/годовой) не может превышать 30% фонда постоянной зарплаты государственного служащего.

В частности, исчисляется размер годовой премии с учетом фонда постоянной зарплаты госслужащего, в которую входят следующие компоненты:

Постоянный компонент в виде должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг; Вариативный компонент в виде премии (ежемесячной, ежеквартальной, годовой) по итогам служебной деятельности; Гарантийные/компенсационные выплаты, предусмотренные нормами законодательства (в частности, матпомощь, компенсация за работу с государственной тайной, помощь на отпуск).

Размеры премий, которые могут получить госслужащие

Государственные служащие с оценкой "отлично" могут иметь разный размер премии, ведь она зависит от индивидуальной постоянной зарплаты. То есть, чем выше будет уровень должностного оклада, надбавки за выслугу лет и ранг, тем больше станет фонд, из которого рассчитывают премию.

Также учитывают продолжительность отработанного времени: если работник находился в отпуске без сохранения заработной платы или на больничном длительное время, то сумма премии снизится пропорционально.

В 2026 году заработная плата госслужащих выросла, ведь должностной оклад привязан к уровню прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он должен составлять не менее 2,5 прожиточного минимума. С 1 января показатель повысился до 3 328 грн (ранее было 3 028 грн). Максимальный размер оклада для руководителей центральных органов власти не может быть выше 15 минимальных окладов для служащих местного уровня.

Учитывая это, премия (ежемесячная, ежеквартальная, годовая) по итогам служебной деятельности в этом году станет выше. В прошлом году этот показатель не пересматривали.

