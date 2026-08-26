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Главная Финансы Рост зарплат и дефицит кадров: кому теперь платят 50 000 грн

Рост зарплат и дефицит кадров: кому теперь платят 50 000 грн

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 14:30
Зарплата достигла 50 000 грн: каких специалистов ищут и готовы платить больше в августе
Рабочие на стройке. Фото: УНИАН

В 2026 году из-за нехватки кадров на фоне военного положения и всеобщей мобилизации на украинском рынке труда наблюдается рост заработной платы некоторых специалистов, которая уже превысила среднерыночный уровень по стране. Работодатели вынуждены улучшать условия и пересматривать уровень оплаты труда, в частности для представителей рабочей сферы.

Об этом свидетельствуют аналитические данные одного из кадровых порталов, пишут Новини.LIVE.

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У кого средняя зарплата достигла 50 000 грн

По информации сайта по поиску работы Work.ua, за последний год заработная плата ряда специалистов повысилась сразу на несколько тысяч гривен, увеличившись в сумме от 33% до 100%.

В частности, средняя заработная плата превысила отметку в 50 000 грн по вакансии "Кровельщик" (Roofer). В августе в среднем такие специалисты зарабатывают на 67% больше, чем в прошлом году. Сумма рассчитана на основе данных по 51 вакансии, размещенной на портале за последние три месяца. В августе 2025 года кровельщикам в среднем платили 30 000 грн. Таких специалистов на рынке существенно не хватает, ведь количество вакансий за год выросло на 127%.

Также работодатели пересмотрели оплату труда по вакансиям "Инженер-строитель" (Civil engineer). Сейчас таким работникам в Украине в среднем платят 50 000 грн, а это на 67% больше, чем в августе 2025 года. Сумма была определена на основе данных по 84 вакансиям, размещенным на сайте за предыдущие три месяца. Год назад инженеры-строители получали 30 000 грн. Зарплата выросла на фоне увеличения количества предложений за последний год на 21%.

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Кроме того, выросла зарплата у "Монтажников металлоконструкций" ("Монтажник стальных конструкций"/Монтажник стеклянных конструкций"), которые в среднем теперь получают 50 000 грн. За год сумма выросла на 43%, а количество вакансий — на 47%. В прошлом году такие специалисты получали в среднем 35 000 грн. Соответствующие показатели рассчитаны по 88 вакансиям на портале за три месяца.

Также в этом году больше зарабатывают  "Конструкторы мебели" ("Дизайнер мебели"/"Проектировщик мебели"). В августе по таким вакансиям зарплата составляет 50 000 грн, что на 33% больше, чем год назад. Показатель был определен на основе уровня заработных плат по 202 вакансиям, размещенным за последние три месяца. Для таких специалистов суммы пересмотрели без привязки к дефициту рабочей силы, ведь за год количество предложений такой работы сократилось на 6%. В прошлом году в среднем сумма по вакансиям находилась на уровне 37 500 грн.

Также в списке тех, у кого средняя зарплата превысила отметку 50 000 грн и выше в этом году:

  1. Креативщик — 60 000 грн (+100%);
  2. Технолог на мебельном производстве — 55 000 грн (+69%);
  3. Арт-директор — 67 500 грн (+69%);
  4. Альпинист — 65 000 грн (+63%);
  5. Каменщик — 65 000 грн (+63%);
  6. Тонировщик — 53 500 грн (+53%).

Какая сейчас средняя зарплата в Украине 

По актуальной информации сайта по поиску работы, в августе этого года средняя заработная плата по вакансиям в стране составляет 30 000 грн. За последние три месяца она не изменилась.

зарплати 2026 рік
Динамика роста зарплаты. Источник: Work.ua

В начале весны она составляла 28 500 грн, а в начале года — 27 500 грн.

Год назад украинцам в среднем платили 25 000 грн, показатель вырос на 20%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, ожидается ли в сентябре индексация заработной платы. Впервые возможность пересмотра доходов работников бюджетной сферы возникла в июне на сумму 139 грн. Сейчас индексация сумм станет возможной, если показатель потребительских цен превысит уровень индексации в 103%.

Также Новини.LIVE писали, что в финансовом комитете ВРУ выступили за повышение минимального уровня заработной платы в Украине. Там убеждены, что новый уровень должен быть утвержден в декларации на три последующих года. В частности, предлагается в 2027 году поднять минимальную зарплату до 11 000 грн, а в 2029 году — до 17 000 грн.

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зарплаты выплаты работа деньги сотрудники рынок труда
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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